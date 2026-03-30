Elmalı Barajı, yüzde 85,2 seviyesinden tam doluluk oranı olan yüzde 100'e ulaşarak öne çıkan barajlardan biri oldu. Terkos Barajı'nda da benzer bir artış gözlenirken, doluluk oranı yüzde 29,4'ten yüzde 42,9'a yükseldi.

Yetkililer, yağışların sağladığı bu artışın olumlu bir gelişme olduğunu ancak sürdürülebilir su yönetimi açısından tasarrufun önemini koruduğunu vurguluyor. Özellikle yaz aylarına yaklaşılırken, mevcut doluluk oranlarının korunması için bilinçli tüketimin kritik olduğu ifade ediliyor.

Ömerli’de oran yüzde 81,6 oldu.

BARAJ DOLULUK ORANLARINA DAİR BİLMENİZ GEREKENLER

Baraj doluluk oranı nedir?

Baraj doluluk oranı, bir barajın mevcut su miktarının toplam kapasitesine göre yüzdesel karşılığını ifade eder. Bu oran, su kaynaklarının mevcut durumunu anlamak için en temel göstergelerden biridir.

Doluluk oranları nasıl ölçülür?

Doluluk oranları, barajlarda bulunan suyun hacminin ölçülmesiyle belirlenir. Bu ölçümler genellikle metreküp cinsinden yapılır ve barajın maksimum kapasitesiyle karşılaştırılarak yüzde olarak hesaplanır.

İstanbul'daki baraj doluluk oranları neden önemlidir?

İstanbul gibi büyük nüfuslu şehirlerde barajlar, içme ve kullanma suyunun ana kaynağını oluşturur. Doluluk oranları, su arzının yeterliliğini ve olası kuraklık risklerini değerlendirmek açısından kritik öneme sahiptir.

Yağışlar doluluk oranını ne kadar etkiler?

Yağış miktarı ve süresi, doluluk oranları üzerinde doğrudan etkilidir. Özellikle baraj havzalarına düşen yoğun ve sürekli yağışlar, su seviyelerinde hızlı artışa neden olabilir.

Tüm yağışlar barajlara aynı şekilde yansır mı?

Hayır. Yağışın türü, süresi ve düştüğü bölge önemlidir. Baraj havzalarına düşen yağışlar doğrudan doluluğu artırırken, şehir merkezine düşen yağışların etkisi daha sınırlı olabilir.

Doluluk oranının yüzde 100 olması ne anlama gelir?

Bir barajın yüzde 100 doluluk oranına ulaşması, maksimum kapasitesine ulaştığını gösterir. Bu durumda fazla su kontrollü şekilde tahliye edilebilir.

Doluluk oranları düşükse ne olur?

Düşük doluluk oranları, su kıtlığı riskini artırır. Bu durumlarda su kesintileri, kullanım kısıtlamaları ve tasarruf çağrıları gündeme gelebilir.

Doluluk oranları ne sıklıkla açıklanır?

İstanbul'da baraj doluluk oranları genellikle günlük olarak açıklanır. Bu veriler kamuoyunun su durumunu yakından takip etmesine olanak sağlar.

Vatandaşlar su tüketimi konusunda ne yapmalı?

Bireysel tasarruf büyük önem taşır. Gereksiz su kullanımından kaçınılması, suyun bilinçli tüketilmesi ve tasarruf alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, barajlardaki seviyelerin korunmasına katkı sağlar.