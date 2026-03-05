Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında, 81 ildeki DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi verecek öğrencilere kapılarını açıyor. İşte programa ilişkin detaylar...
6 MART 2026 BAŞVURU İÇİN SON FIRSAT
2025–2026 eğitim-öğretim yılında; 4. ve 5. sınıf öğrencileri, sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek.
Başvurular 6 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.
DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ NELER SUNUYOR?
Toplamda 132 atölyede, 11 farklı başlıkta teknoloji eğitimi verilecek. Program, 36 ay süresince öğrencilerin teknoloji üretme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.
ÖĞRENCİ SEÇME SÜRECİ ÜÇ AŞAMADAN OLUŞUYOR
36 AYLIK ÜCRETSİZ TEKNOLOJİ EĞİTİMİ
Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi alma hakkı kazanıyor.
BAŞVURU VE TAKİP SÜRECİ NASIL OLACAK?
Başvuru ve tüm süreçlerin takibi Kurumsal Yönetim Sistemi (t3kys.com) üzerinden yapılacak. E-Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde seanslar halinde gerçekleştirilecek.
