2025-2026 eğitim-öğretim yılında 4. ve 5. sınıf ile lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri 6 Mart 2026 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Öğrenci seçimi e-sınav, çevrimiçi eğitim ve görev tamamlama ile uygulama sınavı olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilecek.