CANLI YAYIN
Geri

2026 DENEYAP başvuru ekranı: 81 ilde 36 ay ücretsiz teknoloji eğitimi fırsatı

Türkiye’nin teknoloji geleceğini şekillendirecek yeni yetenekler için büyük fırsat kapısı aralandı. Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında, 81 ildeki DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi verecek öğrencilere kapılarını açıyor. Son başvuru tarihi ise 6 Mart 2026 olarak duyuruldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
2026 DENEYAP başvuru ekranı: 81 ilde 36 ay ücretsiz teknoloji eğitimi fırsatı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında 81 ildeki DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde 36 ay süreyle ücretsiz eğitim verilecek.
  • 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 4. ve 5. sınıf ile lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri 6 Mart 2026 tarihine kadar başvuru yapabilecek.
  • Toplam 137 atölyede 11 farklı başlıkta teknoloji eğitimi verilecek.
  • Öğrenci seçimi e-sınav, çevrimiçi eğitim ve görev tamamlama ile uygulama sınavı olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilecek.
  • Başvuru ve süreç takibi Kurumsal Yönetim Sistemi t3kys.com üzerinden yapılacak.

Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında, 81 ildeki DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi verecek öğrencilere kapılarını açıyor. İşte programa ilişkin detaylar...

81 ildeki DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde 36 ay süreyle ücretsiz eğitim verilecek. Fotoğraf:AA

6 MART 2026 BAŞVURU İÇİN SON FIRSAT

2025–2026 eğitim-öğretim yılında; 4. ve 5. sınıf öğrencileri, sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek.

Başvurular 6 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

4. ve 5. sınıf ile lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri 6 Mart 2026 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ NELER SUNUYOR?

Toplamda 132 atölyede, 11 farklı başlıkta teknoloji eğitimi verilecek. Program, 36 ay süresince öğrencilerin teknoloji üretme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Toplam 137 atölyede 11 farklı başlıkta teknoloji eğitimi verilecek.

ÖĞRENCİ SEÇME SÜRECİ ÜÇ AŞAMADAN OLUŞUYOR

  • E-Sınav:Başvuru şartlarını sağlayan adaylar çevrimiçi sınava katılıyor.
  • Çevrimiçi Eğitim & Görev Tamamlama: E-Sınavı başarıyla geçen adaylar, çevrimiçi eğitim sürecine dahil oluyor.
  • Uygulama Sınavı: İkinci aşamayı tamamlayan öğrenciler, uygulamalı sınava davet ediliyor.

Öğrenci seçimi e-sınav, çevrimiçi eğitim ve görev tamamlama ile uygulama sınavı olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilecek.

36 AYLIK ÜCRETSİZ TEKNOLOJİ EĞİTİMİ

Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi alma hakkı kazanıyor.

Başvuru ve süreç takibi Kurumsal Yönetim Sistemi t3kys.com üzerinden yapılacak.

BAŞVURU VE TAKİP SÜRECİ NASIL OLACAK?

Başvuru ve tüm süreçlerin takibi Kurumsal Yönetim Sistemi (t3kys.com) üzerinden yapılacak. E-Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde seanslar halinde gerçekleştirilecek.

Veriler deneyap.org/tr'den derlenmiştir

E-Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde seanslar halinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler