Türkiye'de ikinci bahar: 65 yaşındaki 9 bin kişi "evet" dedi

En fazla 65 yaş üstü evlilik İstanbul'da 1.091, Ankara'da 659 ve İzmir'de 603 kişiyle yapıldı.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında 65 yaş üstü 9.223 kişi evlendi ve bu rakam son 25 yılın en yüksek seviyesi oldu.

SON 5 YILDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Grafiğe bakıldığında 2020 yılında 5 binlere kadar gerileyen evlilik sayısının, son 5 yılda artış gösterdiği görülüyor. 2025 yılındaki 9.223 rakamı son 25 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.