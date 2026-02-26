Türkiye'de ikinci bahar: 65 yaşındaki 9 bin kişi "evet" dedi
TÜİK raporlarına göre 2025’te Türkiye’de 65 yaş üstü 9.223 kişi evlendi. Veriler ileri yaş grubunda sosyal bağların ve aile kurma eğilimlerinin sürdüğünü gösteriyor. Grafiğin yüzde 78,1'ini ise erkekler oluşturdu.
- TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında 65 yaş üstü 9.223 kişi evlendi ve bu rakam son 25 yılın en yüksek seviyesi oldu.
- 65 yaş üstü evliliklerde erkeklerin oranı yüzde 78,1 iken kadınların oranı yüzde 21,9 olarak gerçekleşti.
- En fazla 65 yaş üstü evlilik İstanbul'da 1.091, Ankara'da 659 ve İzmir'de 603 kişiyle yapıldı.
- 2020 yılında 5 binlere gerileyen 65 yaş üstü evlilik sayısı son 5 yılda artış gösterdi.
TÜİK'in paylaştığı son verilere göre Türkiye'de 2025 yılında 65 yaş üstü tam 9.223 kişi nikah masasına oturarak hayatında yeni bir sayfa açtı. İşte araştırmanı detayları.
SON 5 YILDA ARTIŞ GÖSTERDİ
Grafiğe bakıldığında 2020 yılında 5 binlere kadar gerileyen evlilik sayısının, son 5 yılda artış gösterdiği görülüyor. 2025 yılındaki 9.223 rakamı son 25 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.
%78,1 erkek nüfus oluşturuyor
Verilerdeki en çarpıcı detay ise cinsiyet dağılımında saklı. Geçtiğimiz yıl evlenen her 100 kişiden yaklaşık 78'ini erkekler oluştururken kadınların oranı %21,9'da kaldı. Bu durum ileri yaşta hayat arkadaşı arayışının erkeklerde çok daha baskın olduğunu gösteriyor.
İKİNCİ BAHAR BÜYÜK ŞEHİRLERDE
65 yaş ve üstü en çok evlilik kaydedilen iller şöyle:
- İstanbul: 1.091 evlilik
- Ankara: 659 evlilik
- İzmir: 603 evlilik
Antalya ve Bursa ise listenin devamında yer alıyor.