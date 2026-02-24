Akdeniz sallandı: AFAD büyüklüğü duyurdu

Deprem raporu (AFAD)

Sarsıntı Kaş İlçesinde Hissedildi mi?

Depremin merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesine 145.52 kilometre mesafede olduğu için karada şiddetli bir sarsıntı hissedilmedi.

Deprem deniz açıklarında meydana geldiği için karada şiddetli sarsıntı hissedilmedi.

❓ Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1️⃣ Akdeniz'deki deprem kaç büyüklüğündeydi?

Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.0 olarak açıklandı.

2️⃣ Sarsıntı nedeniyle hasar oluştu mu?

Antalya Valiliği ve AFAD ekipleri herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini teyit etti.

3️⃣ Deprem karaya ne kadar uzaktaydı?

Deprem, Antalya'nın Kaş ilçesine 145.52 km uzaklıkta deniz açıklarında meydana geldi.

4️⃣ Depremin derinliği ne kadar?

Sarsıntı yerin 19.27 kilometre derinliğinde kaydedildi.

🔎 SONUÇ: SAHA TARAMALARI TAMAMLANDI

Akdeniz'de yaşanan 4 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli bir hareketliliğe neden olsa da alınan bilgiler durumun stabil olduğunu gösteriyor. AFAD ve ilgili birimler bölgedeki sismik hareketliliği takip etmeye devam ediyor.