Akdeniz sallandı: AFAD büyüklüğü duyurdu
Akdeniz'de merkez üssü Kaş açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 19,27 kilometre derinliğinde kaydedildi. İşte Antalya Valiliği'nden yapılan son dakika açıklaması ve tüm detaylar...
Hızlı Özet Göster
- AFAD verilerine göre 24 Şubat 2026 saat 09:28'de Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Depremin merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesinin 145.52 kilometre güneyinde, 19.27 kilometre derinlikte kaydedildi.
- Antalya Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmadığını açıkladı.
- Yapılan saha taramalarında herhangi bir hasar veya olumsuz durum tespit edilmedi.
- Deprem deniz açıklarında meydana geldiği için karada şiddetli sarsıntı hissedilmedi.
Sabah saatlerinde Akdeniz'den gelen deprem haberi kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. İşte depremin merkez üssü, derinliği ve Antalya Valiliği'nden gelen son durum açıklaması…
📌 Depremin Teknik Detayları ve Konumu
AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, sarsıntı Antalya'nın Kaş ilçesinin güneyinde gerçekleşti. Sarsıntı yerin yaklaşık 19 km altında meydana geldi.
🗓️ Deprem Bilgi Tablosu
|Özellik
|Veri
|Tarih / Saat
|24 Şubat 2026 / 09:28
|Büyüklük
|4.0 (Mw)
|Derinlik
|19.27 km
|Merkez Üssü
|Akdeniz
|En Yakın Yerleşim
|Antalya - Kaş (145.52 km)
🚨 Antalya Valiliği'nden Resmi Açıklama
Sarsıntının ardından gözler bölgedeki yetkililere çevrildi. Antalya Valiliği, hızlı bir tarama yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen ihbarları değerlendirdi.
Valilikten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Akdeniz'de meydana gelen deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. İlgili kurumlarımızla yapılan saha taramalarında herhangi bir hasar veya olumsuz durum tespit edilmemiştir."
Sarsıntı Kaş İlçesinde Hissedildi mi?
Depremin merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesine 145.52 kilometre mesafede olduğu için karada şiddetli bir sarsıntı hissedilmedi.
❓ Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
1️⃣ Akdeniz'deki deprem kaç büyüklüğündeydi?
Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.0 olarak açıklandı.
2️⃣ Sarsıntı nedeniyle hasar oluştu mu?
Antalya Valiliği ve AFAD ekipleri herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini teyit etti.
3️⃣ Deprem karaya ne kadar uzaktaydı?
Deprem, Antalya'nın Kaş ilçesine 145.52 km uzaklıkta deniz açıklarında meydana geldi.
4️⃣ Depremin derinliği ne kadar?
Sarsıntı yerin 19.27 kilometre derinliğinde kaydedildi.
🔎 SONUÇ: SAHA TARAMALARI TAMAMLANDI
Akdeniz'de yaşanan 4 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli bir hareketliliğe neden olsa da alınan bilgiler durumun stabil olduğunu gösteriyor. AFAD ve ilgili birimler bölgedeki sismik hareketliliği takip etmeye devam ediyor.