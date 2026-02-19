Türkiye sağlıkta altın çağını yaşıyor: Memnuniyet oranı yüzde 69,4'e yükseldi

Genel sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı 2024 yılındaki %63,2 seviyesinden %6,2 artış gösterdi.(Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır)

🏥 SIK SORULAN SORULAR (SSS)

1. 2025 yılı itibarıyla genel sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı nedir?

Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı 2025 yılında %69,4 olarak gerçekleşmiştir.

2. Geçtiğimiz yıla göre memnuniyet oranlarında nasıl bir değişim yaşandı?

Genel memnuniyet oranı, 2024 yılındaki %63,2 seviyesinden %6,2'lik bir artış göstererek yükselişe geçmiştir.

3. En yüksek memnuniyet artışı hangi sağlık kurumunda görüldü?

En belirgin artış Kamu Hastanelerinde yaşanmıştır.

Bu kurumlardaki memnuniyet oranı bir yılda %7,2 artarak %71,2'ye ulaşmıştır.

4. Şehir Hastaneleri ve Aile Sağlığı Merkezleri'ndeki durum nedir?

Şehir Hastaneleri: Memnuniyet oranı %5,5 artışla %71 olmuştur.

Aile Sağlığı Hizmetleri: Memnuniyet oranı %4,4 artışla %70,1 seviyesine çıkmıştır.

5. Vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha fazla memnun kalmasının temel nedenleri nelerdir?



İnfografik verilerine göre bu artışın üç ana sebebi bulunmaktadır:

Sağlık alanında hayata geçirilen yeni düzenlemeler.

Sunulan hizmet kalitesinin artırılması.

Dijital sağlık uygulamalarında (MHRS, e-Nabız vb.) yapılan iyileştirmeler.

Bu istatistikler TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) kaynaklı olup, rapor 18 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır.