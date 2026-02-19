Türkiye sağlıkta altın çağını yaşıyor: Memnuniyet oranı yüzde 69,4'e yükseldi
TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre, Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı geçtiğimiz yıla oranla ciddi bir ivme kazandı. 2024 yılında %63,2 olan genel memnuniyet oranı, %6,2'lik bir artışla 2025 yılında %69,4 seviyesine yükseldi.
Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan son veriler ülke genelinde sağlık hizmetlerine bakış açısını gösterdi. Vatandaşların sağlık sisteminden duyduğu memnuniyet rekor bir ivmeyle %69,4 seviyesine ulaştı.
Hastane türlerine göre memnuniyet karnesi
Hizmet alınan kurumun türüne bakıldığında tüm birimlerde yukarı yönlü bir hareketlilik gözleniyor. Kamu hastaneleri, en yüksek artış oranını yakalayarak dikkat çekti.
Kamu ve şehir hastanelerine yüksek puan
Verilerin en dikkat çekici noktası özellikle büyük yatırımların yapıldığı kamu ve şehir hastanelerindeki yükseliş oldu.
Kamu Hastaneleri: %7,2'lik rekor artışla vatandaşın en çok puan verdiği alan oldu.
Şehir Hastaneleri: Modern altyapısı ve kapasitesiyle %71 memnuniyet oranına ulaşarak "en güvenilir" duraklardan biri haline geldi.
Aile Sağlığı Merkezleri: Mahalle ölçeğindeki hizmetlerde de %70 barajı aşıldı.
🏥 SIK SORULAN SORULAR (SSS)
1. 2025 yılı itibarıyla genel sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı nedir?
Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı 2025 yılında %69,4 olarak gerçekleşmiştir.
2. Geçtiğimiz yıla göre memnuniyet oranlarında nasıl bir değişim yaşandı?
Genel memnuniyet oranı, 2024 yılındaki %63,2 seviyesinden %6,2'lik bir artış göstererek yükselişe geçmiştir.
3. En yüksek memnuniyet artışı hangi sağlık kurumunda görüldü?
En belirgin artış Kamu Hastanelerinde yaşanmıştır.
Bu kurumlardaki memnuniyet oranı bir yılda %7,2 artarak %71,2'ye ulaşmıştır.
4. Şehir Hastaneleri ve Aile Sağlığı Merkezleri'ndeki durum nedir?
Şehir Hastaneleri: Memnuniyet oranı %5,5 artışla %71 olmuştur.
Aile Sağlığı Hizmetleri: Memnuniyet oranı %4,4 artışla %70,1 seviyesine çıkmıştır.
5. Vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha fazla memnun kalmasının temel nedenleri nelerdir?
İnfografik verilerine göre bu artışın üç ana sebebi bulunmaktadır:
- Sağlık alanında hayata geçirilen yeni düzenlemeler.
- Sunulan hizmet kalitesinin artırılması.
- Dijital sağlık uygulamalarında (MHRS, e-Nabız vb.) yapılan iyileştirmeler.
Bu istatistikler TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) kaynaklı olup, rapor 18 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır.