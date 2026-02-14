Bursa sallandı! AFAD şiddetini açıkladı: İstanbul'da hissedildi mi?
Bursa’da öğle saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Mustafakemalpaşa olan sarsıntının büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak ölçüldü.
- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 14 Şubat 2026 tarihinde saat 14.34'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AFAD verilerine göre deprem 11.22 kilometre derinlikte gerçekleşti.
- Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu.
- İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
- Yetkililer saha tarama çalışmalarının sürdüğünü ve olumsuz ihbar ulaşmadığını açıkladı.
Yerin yaklaşık 11.22 kilometre derinliğinde meydana geldi
Deprem, 14 Şubat 2026 tarihinde saat 14.34.52'de kaydedildi. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntı, 40.04917 kuzey enlemi ve 28.74306 doğu boylamında gerçekleşti. Depremin yerin yaklaşık 11.22 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Çevre ilçelerde de hissedilen deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli tedirginliğe yol açtı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yetkililer, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü ve şu ana kadar olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını açıkladı.
Depremin teknik bilgileri
Büyüklük: 3.5 (ML)
Yer: Mustafakemalpaşa (Bursa)
Tarih (TS): 14-02-2026 14:34:52
Enlem: 40.0492
Boylam: 28.7431
Derinlik: 11.22 km
Deprem, çevre yerleşim alanlarında da hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.
En yakın yerleşim yerleri
Sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim birimleri ise şöyle sıralandı:
Eskikızılelma – 2.44 km
Çınarcık – 3.13 km
Sincansarnıç – 3.74 km
Korubaşı – 4.57 km
Süleymanbey – 6.13 km
En yakın iller
Deprem İstanbul'da hissedilmedi. Bursa'ya yakın olan il merkezleri ve mesafeleri ise şu şekilde açıklandı:
Bursa – 32.44 km
Yalova – 80.94 km
Balıkesir – 85.84 km
Bilecik – 105.87 km
İstanbul – 119.46 km