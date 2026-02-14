Bursa sallandı! AFAD şiddetini açıkladı: İstanbul'da hissedildi mi?

Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremin teknik bilgileri

Büyüklük: 3.5 (ML)

Yer: Mustafakemalpaşa (Bursa)

Tarih (TS): 14-02-2026 14:34:52

Enlem: 40.0492

Boylam: 28.7431

Derinlik: 11.22 km

Deprem, çevre yerleşim alanlarında da hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

En yakın yerleşim yerleri

Sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim birimleri ise şöyle sıralandı:

Eskikızılelma – 2.44 km

Çınarcık – 3.13 km

Sincansarnıç – 3.74 km

Korubaşı – 4.57 km

Süleymanbey – 6.13 km

En yakın iller

Deprem İstanbul'da hissedilmedi. Bursa'ya yakın olan il merkezleri ve mesafeleri ise şu şekilde açıklandı:

Bursa – 32.44 km

Yalova – 80.94 km

Balıkesir – 85.84 km

Bilecik – 105.87 km

İstanbul – 119.46 km