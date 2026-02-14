5 bini aşkın aday bugün e-YDS’de ter dökecek! O saatten sonra salona giriş yasak

Hızlı Özet Göster ÖSYM tarafından 14 Şubat 2026 tarihinde düzenlenecek e-YDS sınavına 5 bin 266 aday başvurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir e-sınav merkezlerinde toplam 46 salonda düzenlenecek. Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar ise ilave sürelerini kullanabilecek.

ÖSYM tarafından 14 Şubat 2026 tarihinde düzenlenecek e-YDS sınavına 5 bin 266 aday başvurdu. GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇIK Sınava giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınav giriş belgelerini 'osym.gov.tr' adresinden veya AİS uygulaması üzerinden alabilecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.