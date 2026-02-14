5 bini aşkın aday bugün e-YDS’de ter dökecek! O saatten sonra salona giriş yasak
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre e-YDS 2026/2 bugün Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de e-sınav merkezlerindeki 46 salonda gerçekleştirilecek. Adaylar, saat 13.45'te başlayacak sınava saat 13.30'dan sonra alınmayacak.
Hızlı Özet Göster
- ÖSYM tarafından 14 Şubat 2026 tarihinde düzenlenecek e-YDS sınavına 5 bin 266 aday başvurdu.
- Sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav merkezlerinde toplam 46 salonda saat 13.45'te başlayacak.
- Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek.
- Sınava giriş belgeleri osym.gov.tr adresinden ve AİS uygulaması üzerinden alınabilecek.
- Sınav sonuçları 14 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir e-sınav merkezlerinde toplam 46 salonda düzenlenecek. Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar ise ilave sürelerini kullanabilecek.
GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇIK
Sınava giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınav giriş belgelerini 'osym.gov.tr' adresinden veya AİS uygulaması üzerinden alabilecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.
5 BİNİ AŞKIN ADAY BAŞVURDU
Gerçekleştirilecek uygulama ile ilgili yazılı açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "2026 yılında ikincisi düzenlenecek e-YDS, İngilizce olarak yapılacak. Sınava 5 bin 266 aday başvurdu. 10 engelli aday bu sınava katılacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulması uygulamasından e-YDS/2'de 51 aday yararlandı. Sınavda emniyet görevlisi dahil 322 kişi görev alacak. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim"dedi.
e-YDS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?
|Aşamalar
|Tarihler
|Durum
|Başvuru Dönemi
|28 Ocak 2026 – 5 Şubat 2026
|Tamamlandı
|Sınav Tarihi
|14 Şubat 2026
|Bugün
|Sonuç Açıklama
|14 Şubat 2026
|Sınav Günü