AJet’ten Sevgililer Günü kampanyası: Yurt dışında 2. bilete yüzde 50’ye varan indirim

İKİNCİ BİLETE ÖZEL İNDİRİM ORANLARI

Aynı rezervasyon numarası (PNR) altında düzenlenen ikinci biletlerde; İtalya, Fransa ve İspanya seferlerinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Rusya hariç diğer tüm yurt dışı destinasyonlarında ise ikinci yolcu için indirim oranı %50 olacak. Ayrıca ikinci bilette, ilgili hatta uygulanan indirim oranı kadar koltuk seçimi indirimi de sağlanacak.

Kampanyalı biletler yalnızca AJet'in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.