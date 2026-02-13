AJet’ten Sevgililer Günü kampanyası: Yurt dışında 2. bilete yüzde 50’ye varan indirim
AJet, Sevgililer Günü’ne özel başlattığı kampanyayla yurt dışı seyahat planı yapan çiftlere cazip fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında belirlenen tarihlerde satın alınan biletlerde ikinci yolcuya yüzde 50’ye varan indirim uygulanacak.
Sınırlı süreyle geçerli olacak indirimli biletler, 16 Şubat - 18 Mart 2026 tarihleri arasında Rusya hariç tüm yurt dışı hatlarında kullanılabilecek. İşte kampanya bilgileri…
AJET'TEN SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI
İndirimli biletler, 13 Şubat 2026 saat 11.00'den 14 Şubat 2026 saat 23.59'akadar satışta kalacak. Kampanyadan yararlanılarak alınan biletler ise 16 Şubat - 18 Mart 2026 tarihleri arasında Rusya hariç tüm yurt dışı uçuşlarında kullanılabilecek.
İKİNCİ BİLETE ÖZEL İNDİRİM ORANLARI
Aynı rezervasyon numarası (PNR) altında düzenlenen ikinci biletlerde; İtalya, Fransa ve İspanya seferlerinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Rusya hariç diğer tüm yurt dışı destinasyonlarında ise ikinci yolcu için indirim oranı %50 olacak. Ayrıca ikinci bilette, ilgili hatta uygulanan indirim oranı kadar koltuk seçimi indirimi de sağlanacak.
Kampanyalı biletler yalnızca AJet'in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.