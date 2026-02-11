Kadın nüfusu 36 ilde erkekleri solladı: TÜİK’ten çarpıcı veriler
Türkiye’nin nüfus yapısına ilişkin son veriler, hem yaş dağılımında hem de cinsiyet oranlarında dikkat çekici bir değişime işaret etti. Çalışma çağındaki nüfus yüksek seviyesini korurken, kadınların erkeklerden fazla olduğu il sayısı 36’ya çıktı.
- Türkiye'nin toplam nüfusu 2025 yılında 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168'e ulaştı.
- Nüfusun yüzde 93,6'sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken, kırsal nüfus oranı yüzde 6,4'e geriledi.
- Çalışma çağındaki nüfus (15-64 yaş) toplam nüfusun yüzde 68,5'ini oluştururken, 65 yaş üstü nüfus yüzde 11,1 oldu.
- İstanbul 15 milyon 754 bin 53 kişiyle en kalabalık il olurken, Ardahan 40 bin 845 kişiyle en az merkez nüfusuna sahip il oldu.
Özellikle büyükşehirlerde kadın nüfusunun öne çıkması, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısına dair önemli ipuçları veriyor. İşte TÜİK'in verileri…
KADINLAR 36 İLDE ÇOĞUNLUKTA: ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS YÜZDE 68,5'E ULAŞTI
Türkiye'nin demografik yapısına ilişkin son veriler, nüfus dağılımında dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. 2025 yılı itibarıyla ülke genelinde 15-64 yaş aralığındaki çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 68,5 olarak belirlendi. Çocuk nüfus (0-14 yaş) toplam nüfusun yüzde 20,4'ünü oluştururken, 65 yaş ve üzerindekilerin oranı yüzde 11,1 olarak kayıtlara geçti.
Kırsal yerleşimlerde yaşayan toplam 5 milyon 536 bin 693 kişinin yaş gruplarına göre dağılımı da netleşti. Buna göre, köy ve beldelerde yaşayanların 885 bin 390'ı çocuk yaş grubunda yer alırken, yaklaşık 3,5 milyon kişi çalışma çağında bulunuyor. 65 yaş ve üzeri nüfus ise yaklaşık 1,2 milyon kişiyle kırsalda önemli bir paya sahip.
Cinsiyet dağılımına bakıldığında ise Türkiye genelinde erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 olarak hesaplandı. Genel tabloda erkek nüfus az farkla fazla olsa da il bazında kadınların öne çıktığı görülüyor. Bir önceki yıl 33 ilde kadın nüfusu erkeklerden fazlayken, bu sayı son verilerle birlikte 36'ya yükseldi.
Kadın nüfusunun erkekleri geçtiği iller arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Samsun, Kayseri, Eskişehir, Erzurum, Sivas ve Trabzon gibi büyükşehirler de bulunuyor.
Öte yandan kırsal alanlarda yaşayan nüfusun 2 milyon 859 bin 137'sini erkekler, 2 milyon 677 bin 556'sını ise kadınlar oluşturuyor. Veriler, hem yaş dağılımında hem de cinsiyet oranlarında Türkiye'nin demografik yapısındaki değişimi gözler önüne seriyor.
TÜRKİYE'DE ŞEHİRLEŞME ARTIYOR: NÜFUSUN YÜZDE 93,6'SI MERKEZLERDE YAŞIYOR
Türkiye'nin nüfusu 2025 yılında bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168'e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nüfusun büyük bölümü il ve ilçe merkezlerinde yaşamayı sürdürüyor. Kent merkezlerinde ikamet edenlerin sayısı 80 milyon 555 bin 475 olarak kaydedilirken, toplam nüfus içindeki payı yüzde 93,6'ya yükseldi. Bu oran 2024'te yüzde 93,4 seviyesindeydi.
Buna karşılık belde ve köylerde yaşayanların oranı gerilemeye devam etti. 30 büyükşehir dışındaki illerde kırsal nüfus oranı yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e düştü. Kırsalda yaşayan kişi sayısı ise bir yılda yüzde 2,1 azalarak 5 milyon 657 bin 686'dan 5 milyon 536 bin 693'e geriledi.
İl ve ilçe merkezlerinde en kalabalık nüfusa sahip il, 15 milyon 754 bin 53 kişiyle İstanbul oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünü tek başına barındıran İstanbul'u diğer büyükşehirler takip etti. Merkez nüfusunun en düşük olduğu il ise 40 bin 845 kişiyle Ardahan olarak belirlendi.
Kırsal nüfusun en yoğun olduğu il 284 bin 162 kişiyle Afyonkarahisar olurken, en az kırsal nüfus 28 bin 45 kişiyle Tunceli'de kaydedildi. Veriler, Türkiye'de şehirleşme eğiliminin güçlenerek sürdüğünü ortaya koydu.