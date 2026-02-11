Kadın nüfusu 36 ilde erkekleri solladı: TÜİK’ten çarpıcı veriler

İstanbul 15 milyon 754 bin 53 kişiyle en kalabalık il olurken, Ardahan 40 bin 845 kişiyle en az merkez nüfusuna sahip il oldu.

Türkiye'nin toplam nüfusu 2025 yılında 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168'e ulaştı.

Kırsal yerleşimlerde yaşayan toplam 5 milyon 536 bin 693 kişinin yaş gruplarına göre dağılımı da netleşti. Buna göre, köy ve beldelerde yaşayanların 885 bin 390'ı çocuk yaş grubunda yer alırken, yaklaşık 3,5 milyon kişi çalışma çağında bulunuyor. 65 yaş ve üzeri nüfus ise yaklaşık 1,2 milyon kişiyle kırsalda önemli bir paya sahip.

Türkiye'nin demografik yapısına ilişkin son veriler, nüfus dağılımında dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. 2025 yılı itibarıyla ülke genelinde 15-64 yaş aralığındaki çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 68,5 olarak belirlendi. Çocuk nüfus (0-14 yaş) toplam nüfusun yüzde 20,4'ünü oluştururken, 65 yaş ve üzerindekilerin oranı yüzde 11,1 olarak kayıtlara geçti.

Kadın nüfusu 36 ilde erkek nüfusundan fazla oldu ve bu iller arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Konya bulunuyor.

Cinsiyet dağılımına bakıldığında ise Türkiye genelinde erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 olarak hesaplandı. Genel tabloda erkek nüfus az farkla fazla olsa da il bazında kadınların öne çıktığı görülüyor. Bir önceki yıl 33 ilde kadın nüfusu erkeklerden fazlayken, bu sayı son verilerle birlikte 36'ya yükseldi.

Kadın nüfusunun erkekleri geçtiği iller arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Samsun, Kayseri, Eskişehir, Erzurum, Sivas ve Trabzon gibi büyükşehirler de bulunuyor.

Öte yandan kırsal alanlarda yaşayan nüfusun 2 milyon 859 bin 137'sini erkekler, 2 milyon 677 bin 556'sını ise kadınlar oluşturuyor. Veriler, hem yaş dağılımında hem de cinsiyet oranlarında Türkiye'nin demografik yapısındaki değişimi gözler önüne seriyor.