AJet’ten Ramazan’a özel büyük fırsat: İç hatlarda yüzde 20 indirim

Uçuş ağını yurt içinde ve yurt dışında açtığı yeni destinasyonlarla büyüten AJet, Ramazan ayına özel kampanyası kapsamında yolcularına tüm iç hat seferlerinde yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor. İşte kampanyalı bilet tarihleri…

AJET'TEN YÜZDE 20 İNDİRİM FIRSATI

AJet'in internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, şirketin WhatsApp kanalına katılan yolcular yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirim avantajı elde edecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin biletlerini bugün ve yarın satın alması gerekiyor. İndirim kodu ise AJet'in WhatsApp kanalı üzerinden paylaşılacak ve 18 Şubat-12 Mart tarihleri arasındaki seferlerde geçerli olacak.