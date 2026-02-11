AJet’ten Ramazan’a özel büyük fırsat: İç hatlarda yüzde 20 indirim
AJet, ramazan ayına özel olarak düzenlediği kampanya kapsamında uçuşlarda yüzde 20 indirim fırsatı başlattı. Bugün ve yarın bilet satın alan yolcular, şirketin WhatsApp kanalında paylaşılacak indirim kodunu kullanarak seferlerde avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.
Giriş Tarihi:
Uçuş ağını yurt içinde ve yurt dışında açtığı yeni destinasyonlarla büyüten AJet, Ramazan ayına özel kampanyası kapsamında yolcularına tüm iç hat seferlerinde yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor. İşte kampanyalı bilet tarihleri…
AJET'TEN YÜZDE 20 İNDİRİM FIRSATI
AJet'in internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, şirketin WhatsApp kanalına katılan yolcular yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirim avantajı elde edecek.
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin biletlerini bugün ve yarın satın alması gerekiyor. İndirim kodu ise AJet'in WhatsApp kanalı üzerinden paylaşılacak ve 18 Şubat-12 Mart tarihleri arasındaki seferlerde geçerli olacak.
Söz konusu avantaj, yalnızca ajet.com ve AJet'in mobil uygulaması üzerinden satın alınan biletlerde kullanılabilecek.