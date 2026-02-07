2026 T20 Dünya Kupası başladı: Google'dan renkli doodle kutlaması
Google belirli günlere özel doodle tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Sportif yeni doodle merak konusu oldu. Kriket dünyasının kalbi bugün Hindistan ve Sri Lanka’da atmaya başladı. Spor dünyasının en prestijli ve heyecan dolu organizasyonlarından biri olan 2026 ICC Erkekler T20 Dünya Kupası perdelerini açtı. Küresel teknoloji devi Google da ana sayfasını kriketin renkleriyle donattı.
Google turnuvanın ilk gününde kriket tutkunlarını özel bir Doodle ile karşıladı. "ICC Erkekler T20 Dünya Kupası Başlıyor" mesajıyla sunulan animasyon parlak renkleri ve hareketli kriket motifleriyle oyunun dinamizmini dijital dünyaya taşıdı.
Google Doodle Nedir?
Google Doodle, Google'ın ana sayfasındaki logosunda yapılan geçici değişikliklerdir. Bu tasarımlar; dünya çapındaki önemli tatilleri, yıl dönümlerini, ünlü sanatçıları, bilim insanlarını ve T20 Dünya Kupası gibi büyük sportif etkinlikleri kutlamak amacıyla hazırlanır. Doodle'lar bazen bir resim, bazen bir animasyon, bazen de interaktif bir oyun şeklinde karşımıza çıkar.
2026 T20 Dünya Kupası Google Doodle Tasarımı Ne Anlama Geliyor?
Google'ın 7 Şubat tarihli Doodle tasarımı 2026 ICC Erkekler T20 Dünya Kupası'nın teknik ve kültürel katmanlarını bir araya getiriyor. Tasarımda kullanılan parlak renkler ev sahibi ülkeler Hindistan ve Sri Lanka'nın kültürel mirasını ve turnuvanın yarattığı festival atmosferini simgelerken hareketli grafikler kriketin en hızlı formatı olan T20'nin dinamik yapısına işaret ediyor.
2026 T20 Dünya Kupası nerede yapılıyor?
Turnuva kriketin kalbinin attığı iki ülke olan Hindistan ve Sri Lanka'nın ortak ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Maçlar Ahmedabad'dan Colombo'ya kadar toplamda ikonik birçok farklı şehirde oynanacak.
Turnuvada kaç takım mücadele ediyor?
2026 edisyonunda dünyanın dört bir yanından gelen 20 takım, toplamda 55 maç boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek. Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Hindistan, ABD takımı ile karşı karşıya gelerek turnuvanın startını verdi. Kriket tutkunları maçları canlı olarak Star Sports kanalından ve dijital platform JioHotstar üzerinden birçok dilde takip edebilecek.