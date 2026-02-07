2026 T20 Dünya Kupası başladı: Google'dan renkli doodle kutlaması

Google turnuvanın ilk gününde kriket tutkunlarını özel bir Doodle ile karşıladı. "ICC Erkekler T20 Dünya Kupası Başlıyor" mesajıyla sunulan animasyon parlak renkleri ve hareketli kriket motifleriyle oyunun dinamizmini dijital dünyaya taşıdı.

Google Doodle Nedir? Google Doodle, Google'ın ana sayfasındaki logosunda yapılan geçici değişikliklerdir. Bu tasarımlar; dünya çapındaki önemli tatilleri, yıl dönümlerini, ünlü sanatçıları, bilim insanlarını ve T20 Dünya Kupası gibi büyük sportif etkinlikleri kutlamak amacıyla hazırlanır. Doodle'lar bazen bir resim, bazen bir animasyon, bazen de interaktif bir oyun şeklinde karşımıza çıkar.