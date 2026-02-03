Zeka düşüşü resmileşti: Bilimden korkutan Z kuşağı raporu

80 ülkeyi kapsayan analizlere göre okullarda dijital teknolojinin yaygınlaşmasıyla akademik başarı küresel ölçekte geriliyor.

Beyin kısa videolar için programlanmadı

Uzmanlara göre insan beyni TikTok videoları, özet cümleler ve yüzeysel içerik tüketimi için değil, derin okuma ve yüz yüze etkileşimle öğrenmek üzere evrimleşti. Horvath, gençlerin uyanık oldukları zamanın yarısından fazlasını ekran karşısında geçirdiğini belirterek şu uyarıda bulundu:"İnsanlar biyolojik olarak ekranlardan değil, diğer insanlardan ve derinlemesine düşünmeden öğrenir."

Teknoloji arttıkça başarı düşüyor

Araştırmalar yalnızca ABD ile sınırlı değil. Horvath'ın 80 ülkeyi kapsayan analizine göre okullarda dijital teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte akademik başarı küresel ölçekte geriliyor. Özellikle her öğrenciye bireysel cihaz verilen eğitim modellerinde test sonuçları ya sabit kalıyor ya da hızla düşüyor. ABD'de NAEP verileri de bu tabloyu doğruluyor: Teknolojinin sınıfa girmesiyle puanlar yükselmedi aksine geriledi.

Eğitim uzmanları çocuklara akıllı telefon verilmesinin geciktirilmesini ve okullarda teknoloji kullanımına ciddi sınırlamalar getirilmesini öneriyor.

"Bu ilerleme değil teslimiyet"

Horvath'a göre asıl tehlike eğitimin çocuklara göre değil cihazlara göre yeniden şekillendirilmesi. "Çocuklar bilgisayarda ne yapıyor? Sadece göz gezdiriyor. Eğitimi, teknolojinin sınırlarına göre tanımlıyoruz. Bu ilerleme değil, teslimiyettir."