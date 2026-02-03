Zeka düşüşü resmileşti: Bilimden korkutan Z kuşağı raporu
Nörobilim dünyasından gelen çarpıcı bir uyarı eğitim ve teknoloji tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Z kuşağı kayıtların tutulmaya başlandığı 1800’lerin sonlarından bu yana ebeveynlerinden daha düşük bilişsel performans gösteren ilk nesil oldu.
Nörobilimciler, eğitimciler ve politika yapıcıları alarma geçiren çarpıcı bir araştırma tarihte ilk kez bir neslin ebeveynlerinden daha düşük bilişsel performans gösterdiğini ortaya koydu. Z kuşağı dikkat, hafıza, okuma, matematik ve genel IQ testlerinde önceki kuşakların gerisine düştü. Üstelik bu düşüş daha fazla okul, daha fazla ekran ve daha fazla "teknolojiyle eğitim" çağında yaşandı.
IQ, dikkat, hafıza ve problem çözme becerileri düşüşte
Eski bir öğretmen olan ve daha sonra nörobilim alanına yönelen Dr. Jared Cooney Horvath, bu gerilemenin arkasındaki temel nedeni net bir şekilde açıkladı: okullarda ve günlük yaşamda dijital teknolojiye aşırı bağımlılık. 1997 ile 2010'ların başı arasında doğan Z kuşağı dikkat, hafıza, okuma-anlama, matematik, problem çözme ve genel IQ testlerinde önceki nesillere kıyasla daha düşük puanlar aldı.
Üstelik bu düşüş, gençlerin okulda daha fazla zaman geçirdiği bir dönemde yaşandı. Horvath, ABD Senatosu Ticaret, Bilim ve Ulaşım Komitesi'ne yaptığı sunumda, "Sorun eğitim süresi değil, öğrenmede kullandığımız araçlar" diyerek dikkatleri sınıflardaki ekranlara çevirdi.
Beyin kısa videolar için programlanmadı
Uzmanlara göre insan beyni TikTok videoları, özet cümleler ve yüzeysel içerik tüketimi için değil, derin okuma ve yüz yüze etkileşimle öğrenmek üzere evrimleşti. Horvath, gençlerin uyanık oldukları zamanın yarısından fazlasını ekran karşısında geçirdiğini belirterek şu uyarıda bulundu:"İnsanlar biyolojik olarak ekranlardan değil, diğer insanlardan ve derinlemesine düşünmeden öğrenir."
Teknoloji arttıkça başarı düşüyor
Araştırmalar yalnızca ABD ile sınırlı değil. Horvath'ın 80 ülkeyi kapsayan analizine göre okullarda dijital teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte akademik başarı küresel ölçekte geriliyor. Özellikle her öğrenciye bireysel cihaz verilen eğitim modellerinde test sonuçları ya sabit kalıyor ya da hızla düşüyor. ABD'de NAEP verileri de bu tabloyu doğruluyor: Teknolojinin sınıfa girmesiyle puanlar yükselmedi aksine geriledi.
"Bu ilerleme değil teslimiyet"
Horvath'a göre asıl tehlike eğitimin çocuklara göre değil cihazlara göre yeniden şekillendirilmesi. "Çocuklar bilgisayarda ne yapıyor? Sadece göz gezdiriyor. Eğitimi, teknolojinin sınırlarına göre tanımlıyoruz. Bu ilerleme değil, teslimiyettir."
Uzmanlardan sert çağrı: Akıllı telefonlar ertelensin
Ocak ayında Kongre'de konuşan eğitim uzmanları çocuklara akıllı telefon verilmesinin geciktirilmesini, küçük yaşlar için tuşlu telefonların geri getirilmesini ve okullarda teknoloji kullanımına ciddi sınırlamalar getirilmesini önerdi. Uzmanlar durumu açıkça tanımladı: "Bu bir toplumsal acil durum."İskandinav ülkelerinde uygulanan eğitim teknolojisi yasakları ise model olarak gösteriliyor.