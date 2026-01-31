PODCAST CANLI YAYIN

Gram altın ekside! Sarı metalde sert rüzgar: 31 Ocak canlı altın fiyatları

Haftaya güçlü bir yükselişle giren altın piyasası küresel dolar talebindeki artışın etkisiyle yönünü hafta sonu itibarıyla sert biçimde aşağı çevirdi. Gram altın alış 7.095 satış rakamı ise 7.395 TL bandında ilerliyor. İşte canlı altın fiyatları...

Haftaya güçlü bir yükselişle giren altın piyasası küresel dolar talebindeki artışın etkisiyle yönünü sert biçimde aşağı çevirdi. Kısa sürede rekor seviyeleri test eden gram altın, bin liralık yükselişin ardından yalnızca bir günde yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek haftanın ilk günkü seviyesinin de altına indi.

GÖZLER KAPALIÇARŞI'DA

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmanın ardından gözler Kapalıçarşı'ya çevrilirken, A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci çarşıdaki son durumu yerinde aktardı. Tepeci'nin verdiği bilgilere göre çeyrek altın 11 bin 540 liradan alınırken 12 bin liradan satılıyor, yarım altın 23 bin liradan el değiştiriyor, ziynet altın ise 46 bin 210 liradan alınıp 47 bin 777 liradan satılıyor.

Hafta başında bin liralık yükseliş yaşayan gram altın, iki gün önce test ettiği 8 bin liralık zirvenin ardından güçlü kâr satışlarıyla sert düşüş yaşadı; Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 155 liradan alınıp 7 bin 424 liradan satılıyor. Benzer bir geri çekilmenin ons altın tarafında da görüldüğünü belirten Tepeci, 5 bin 602 dolar ile rekor kıran ons altının 4 bin 848 dolar seviyelerine gerilemesinin gram altın üzerinde de baskı oluşturduğunu ifade etti.

Uzmanlar yatırımcıları ani kararlar konusunda uyarırken, piyasayı iyi okumadan yapılan alım-satımların zarara yol açabileceğini bu nedenle vatandaşların panik yapmaması gerektiğini vurguladı.

(Altın piyasası küresel dolar talebindeki artışın etkisiyle yönünü sert biçimde aşağı çevirdi. Fotoğraf: AA)

ALTIN FİYATLARI 31 OCAK 2026

Altın TürüAlış (TL)Satış (TL)
Ons Altın4.848,164.851,17
Gram Altın7.095,837.395,87
Çeyrek Altın11.590,0012.025,00
Eski Çeyrek Altın11.447,0011.878,00
Yarım Altın23.179,0024.050,00
Eski Yarım Altın22.753,0023.609,00
Tam Altın46.216,0047.916,00
Eski Tam Altın45.718,0047.365,00
Ata Altın47.460,0049.166,00
Eski Ata Altın47.460,0049.166,00
14 Ayar Bilezik3.921,695.278,60
22 Ayar Bilezik6.468,256.964,11
Gremse Altın115.185,00119.883,00
Eski Gremse Altın114.118,00118.412,00
USD/KG162.902,00167.877,00
EUR/KG137.681,00142.231,00
Gram Gümüş118,60146,13

CANLI DOLAR- EURO VE ALTIN KURU

