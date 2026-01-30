İller arası öğretmen atama sonuçları açıklandı! İşte MEB sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin merakla beklediği iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları bugün erişime açıldı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve benzeri gerekçelerle il dışı tayin başvurusunda bulunan öğretmenler için değerlendirme süreci tamamlandı. Sonuçlar 30 Ocak 2026 Cuma günü MEB tarafından ilan edildi.