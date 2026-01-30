İller arası öğretmen atama sonuçları açıklandı! İşte MEB sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin merakla beklediği iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları bugün erişime açıldı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve benzeri gerekçelerle il dışı tayin başvurusunda bulunan öğretmenler için değerlendirme süreci tamamlandı. Sonuçlar 30 Ocak 2026 Cuma günü MEB tarafından ilan edildi.
Başvurular, öğretmenlerin hizmet puanı üstünlüğü ve tercih sıralaması esas alınarak incelendi. Atama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte binlerce öğretmen görev yerlerinde değişiklik olup olmadığını öğrenmek için resmi sorgulama ekranına yöneldi.
MEB'in takvimine göre 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında alınan tercihler belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirildi. Mazerete bağlı il dışı yer değiştirme sonuçları bugün itibarıyla öğretmenlerin erişimine açıldı.
Öğretmen il dışı tayin sonuçları nasıl sorgulanır?
Atama sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğretmenler, sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Sorgulama işlemleri, personel.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet bilgileri kullanılarak yapılacak. Sonuç ekranında öğretmenler, yeni görev yerleriyle ilgili tüm detaylara ulaşabilecek.
