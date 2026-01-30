Altın sert düştü! Yastık altı yapanlar baksın: 30 Ocak altın alış-satış fiyatları

AA'da yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını duyurdu. Trump'ın adaylar arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve BlackRock yöneticisi Rick Rieder'in yer aldığı belirtiliyor.

ABD medyasında yer alan haberlerde ise eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ın adaylık için öne çıktığı ve Trump tarafından tercih edilme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.