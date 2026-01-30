PODCAST CANLI YAYIN

Altın sert düştü! Yastık altı yapanlar baksın: 30 Ocak altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatları yeni güne sert düşüşle başladı. Dün ons altındaki yükselişe paralel olarak güçlü bir artış kaydeden gram altın bugünkü işlemlerde yüzde 4’ü aşan değer kaybıyla 7 bin 244 liraya geriledi. İşte 30 Ocak güncel altın fiyatları...

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 244 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,8 artışla 7 bin 504 liradan tamamlamıştı. Ancak yeni güne satış ağırlıklı başlayan piyasada gram altın, saat 09.35 itibarıyla yüzde 4 azalış gösterdi.

Altın neden düşüyor? Küresel piyasalarda 2,5 trilyon dolar kayıp!

(Altın piyasasında sert düşüş dikkat çekti- Fotoğraf:AA)

Çeyrek ve Cumhuriyet Altınında Son Durum Ne?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 674 liradan, Cumhuriyet altını ise 50 bin 67 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da küresel piyasalardaki satış baskısıyla yüzde 3,8 düşüşle 5 bin 187 dolar seviyesinde bulunuyor.

(Gram altın güne yüzde 4’ü aşan kayıpla 7 bin 461 lira seviyesine geriledi. Fotoğraf: AA)

Küresel Belirsizlikler Altını Baskılıyor

ABD'de hükümetin yeniden kapanma ihtimalinin gündemde kalması, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için olası adaylara ilişkin gelişmeler ve şirket bilançolarından gelen karışık sinyaller, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

(Ons altın fiyatı da küresel piyasalardaki satış baskısıyla yüzde 4’ten fazla düşerek 5 bin 160 dolar civarında işlem gördü. Fotoğraf: AA)

AA'da yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını duyurdu. Trump'ın adaylar arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve BlackRock yöneticisi Rick Rieder'in yer aldığı belirtiliyor.

(Yeni çeyrek altın 12 bin 223 liraya, yeni tam altın ise 48 bin 744 liraya düştü. Fotoğraf: AA)

ABD medyasında yer alan haberlerde ise eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ın adaylık için öne çıktığı ve Trump tarafından tercih edilme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

(Gümüşün ons fiyatı yüzde 8’i aşan düşüşle dikkat çekti. Fotoğraf: AA)

Piyasaların Gözü Yoğun Veri Gündeminde

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ile Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin (H-ÜFE) takip edileceğini belirtti. Yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve büyüme verileri ile ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) piyasaların odağında olacağı kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ÜrünAlışSatışDeğişim (%)
Has Altın7.499,067.626,26%-4,14
Gram Altın7.461,567.649,14%-4,14
22 Ayar Altın6.822,147.224,95%-4,15
14 Ayar Altın4.139,475.457,07%-3,78
Yeni Çeyrek Altın12.22312.474%-4,14
Eski Çeyrek Altın12.07312.321%-4,14
Yeni Yarım Altın24.44724.948%-4,14
Eski Yarım Altın23.99724.490%-4,14
Yeni Tam Altın48.74449.705%-4,14
Eski Tam Altın48.21949.133%-4,14
Yeni Ata Altın50.05651.002%-4,14
Eski Ata Altın50.05651.002%-4,14
Yeni Ata 5'li249.344254.386%-4,14
Eski Ata 5'li248.969254.005%-4,14
Yeni Gremse Altın121.485124.358%-4,14
Eski Gremse Altın120.360122.833%-4,14

