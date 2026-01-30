AJet dünyayı birbirine bağladı: 90 bin koltuk ve 21 dolar yurt dışı biletleri satışta

AJet, geniş uçuş ağına dikkat çeken yeni kampanyasıyla yurt dışı yolcularına cazip fırsatlar sunuyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Türk cumhuriyetlerinden Kuzey Afrika'ya uzanan 30 ülkeyi kapsayan indirimli uçuşlar, farklı coğrafyaları uygun fiyatlarla birbirine bağlıyor. İşte kampanya tarihleri…

AJet'in kampanyası kapsamında Almanya-Mısır ve İngiltere-Suudi Arabistan gibi birçok seçili dış hat rotasında, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa aktarmalı uçak biletleri 21 dolardan satışa sunuldu.

SATIŞ VE SEYAHAT TARİHLERİ NETLEŞTİ

İndirimli biletler bugünden itibaren 9 Şubat Pazartesi günü saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.Kampanyadan yararlanan yolcular, biletlerini 12 Mart tarihine kadar gerçekleştirecek seyahatlerde kullanabilecek.

Toplam 90 bin koltuğu kapsayan kampanyada, bağlantılı uçuşlar için 10 avroluk ek ücretle kabin bagajı hakkı da sunuluyor.

Kampanyalı biletler AJet'in resmi internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden temin edilebilecek.