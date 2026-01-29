Reels’e kota geliyor! Meta frene bastı: Artık her şeyi arkadaşınıza gönderemeyeceksiniz

Ücretsiz Kullanıcılara Paylaşım Sınırı Testi

Meta'nın test ettiği bir diğer dikkat çekici uygulama ise içerik paylaşım kısıtlaması oldu.İngiltere ve ABD'deki bazı kullanıcılara gönderilen bildirimlerde, abonelik sahibi olmayan hesapların paylaşabileceği bağlantı ve içerik sayısının sınırlandırılabileceği belirtildi. Şirket, bu uygulamanın geçici bir test olduğunu ve amacın bağlantı içeren paylaşımların abonelik sistemine ek bir değer katıp katmadığını ölçmek olduğunu açıkladı.