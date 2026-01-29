Reels’e kota geliyor! Meta frene bastı: Artık her şeyi arkadaşınıza gönderemeyeceksiniz
Meta, sosyal medya platformlarında köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirket, Instagram, Facebook ve WhatsApp kullanıcılarını kapsayan yeni bir premium abonelik modelini hayata geçirmeyi planlıyor. Bu noktada reels gönderimine de sınırlama gelecek. İlk testlerin önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor.
Yeni sistemle birlikte Meta, ücretsiz kullanıcılar ile abonelik sahibi kullanıcılar arasında belirgin farklar oluşturmayı hedefliyor. Özellikle yapay zekâ destekli araçlar, ücretli paketlerin merkezinde yer alacak.
Yapay Zekâ Destekli Ayrıcalıklar Geliyor
Premium abonelik kapsamında kullanıcıların, gelişmiş yapay zekâ özelliklerine erişmesi planlanıyor.Meta'nın üzerinde çalıştığı yeni araçlar arasında görsel üretimi kolaylaştıran yapay zekâ sistemleri ve "Vibes" adlı video oluşturma uygulaması öne çıkıyor. Bu araçlarla kullanıcıların içerik üretiminde daha yaratıcı ve hızlı olması amaçlanıyor. Şirket, yapay zekâ tabanlı bu özelliklerin abonelik sistemine önemli bir değer katacağını düşünüyor.
İşletmelere Özel Abonelikler Devam Edecek
BBC'de yer alan habere göre Meta, işletmelere yönelik abonelik çözümlerini de genişletmeyi planlıyor. Bu kapsamda geliştirilen Manus adlı yapay zekâ aracı, klasik sohbet botlarının ötesine geçmeyi hedefliyor. Manus'un, verilen talimatlara göre görevleri planlayabildiği, uygulayabildiği ve sonuçlandırabildiği belirtiliyor. Meta'dan yapılan açıklamada, Manus'un yeteneklerinin Meta AI başta olmak üzere şirketin hem bireysel hem de kurumsal ürünlerine entegre edileceği ifade edildi.
Ücretsiz Kullanıcılara Paylaşım Sınırı Testi
Meta'nın test ettiği bir diğer dikkat çekici uygulama ise içerik paylaşım kısıtlaması oldu.İngiltere ve ABD'deki bazı kullanıcılara gönderilen bildirimlerde, abonelik sahibi olmayan hesapların paylaşabileceği bağlantı ve içerik sayısının sınırlandırılabileceği belirtildi. Şirket, bu uygulamanın geçici bir test olduğunu ve amacın bağlantı içeren paylaşımların abonelik sistemine ek bir değer katıp katmadığını ölçmek olduğunu açıkladı.
Sosyal Medyada Yeni Dönem
Meta'nın bu hamlesi, sosyal medya kullanım alışkanlıklarını kökten değiştirebilecek nitelikte görülüyor. Özellikle içerik üreticileri ve aktif kullanıcılar için sınırsız paylaşımın ücretli hale gelmesi dijital dünyada yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.