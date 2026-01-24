Ankara’da bugün su yok! 24 Ocak 2026 ASKİ su kesintisi sorgulama

Ankara'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. ASKİ'nin bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamaya göre farklı noktalarda meydana gelen arızalar nedeniyle planlı ve plansız su kesintileri uygulanıyor. ASKİ yetkilileri arızaların giderilmesinin ardından suyun kademeli olarak yeniden verileceğini belirtirken kesintiden etkilenen mahalleler ve tahmini onarım saatleri de paylaşıldı. İşte ilçe ilçe Ankara'daki güncel su kesintisi bilgileri…

(Ankara su kesintisi - ASKİ)

Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek?

Yenimahalle

Kesinti Nedeni: Arıza

Arıza Başlangıcı: 23 Ocak 2026 – 22.25

Tahmini Onarım Saati: 24 Ocak 2026 – 20.00

Ergenekon Mahallesi Suadiye Caddesi'nde bulunan 1000'lik çelik boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanıyor.

Etkilenen mahalleler:

Karşıyaka, Pamuklar, Anadolu, Yukarı Yahyalar, Ergenekon, Esentepe, Serhat, Çarşı, Burç ve Yunus Emre mahalleleri.