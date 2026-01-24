Ankara’da bugün su yok! 24 Ocak 2026 ASKİ su kesintisi sorgulama
Ankara’da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Yenimahalle, Keçiören, Kazan ve Etimesgut’ta su kesintisi yaşanacak. ASKİ’ye göre arızalar nedeniyle suların büyük bölümünün akşam 20.00-23.00 saatleri arasında yeniden verilmesi bekleniyor. İşte mahalle mahalle detaylar...
Ankara'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. ASKİ'nin bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamaya göre farklı noktalarda meydana gelen arızalar nedeniyle planlı ve plansız su kesintileri uygulanıyor. ASKİ yetkilileri arızaların giderilmesinin ardından suyun kademeli olarak yeniden verileceğini belirtirken kesintiden etkilenen mahalleler ve tahmini onarım saatleri de paylaşıldı. İşte ilçe ilçe Ankara'daki güncel su kesintisi bilgileri…
Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek?
Yenimahalle
Kesinti Nedeni: Arıza
Arıza Başlangıcı: 23 Ocak 2026 – 22.25
Tahmini Onarım Saati: 24 Ocak 2026 – 20.00
Ergenekon Mahallesi Suadiye Caddesi'nde bulunan 1000'lik çelik boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanıyor.
Etkilenen mahalleler:
Karşıyaka, Pamuklar, Anadolu, Yukarı Yahyalar, Ergenekon, Esentepe, Serhat, Çarşı, Burç ve Yunus Emre mahalleleri.
Keçiören
Kesinti Nedeni: Arıza
Arıza Başlangıcı: 23 Ocak 2026 – 22.15
Tahmini Onarım Saati: 24 Ocak 2026 – 20.00
Yenimahalle Ergenekon Mahallesi'ndeki ana hat arızası nedeniyle Keçiören genelinde su kesintisi yaşanıyor.
Kazan
Kesinti Nedeni: Arıza
Arıza Başlangıcı: 24 Ocak 2026 – 08.20
Tahmini Onarım Saati: 24 Ocak 2026 – 23.00
Susuz Mahallesi İstanbul Yolu Çamlıdere hattındaki 2200'lük imalat çalışması sırasında meydana gelen 200'lük duktil boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.
Etkilenen yerler:
Saray Mahallesi, Saray Bayraktar Caddesi, Aksoy Caddesi ve bağlı sokaklar.
Yenimahalle (Susuz Bölgesi)
Kesinti Nedeni: Arıza
Arıza Başlangıcı: 24 Ocak 2026 – 09.30
Tahmini Onarım Saati: 24 Ocak 2026 – 21.00
İstanbul Yolu üzerindeki Çamlıdere içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle Susuz Köyü ve Dempa Sanayi Sitesi'nde su kesintisi yaşanıyor.
Etimesgut
Kesinti Nedeni: Arıza
Arıza Başlangıcı: 24 Ocak 2026 – 09.45
Tahmini Onarım Saati: 24 Ocak 2026 – 21.00
Çamlıdere içme suyu hattındaki arıza nedeniyle Etimesgut Göksu Mahallesi'nin bazı bölümlerinde basınç düşüklüğü ve susuzluk görülebileceği bildirildi. Ankara'daki su kesintilerine ilişkin güncel bilgilere ASKİ'nin resmi kanalları üzerinden ulaşılabiliyor.