İstanbul'da yüzde 26,1 seviyesinde! İşte İSKİ baraj doluluk oranları...

İstanbul'un su kaynaklarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ ), 23 Ocak 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Kurak geçen kasım ve aralık aylarında kritik seviyelere gerileyen barajlardaki su miktarı son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte kısmen toparlanma gösterdi.

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre İstanbul genelinde barajların ortalama doluluk oranı yüzde 26,1 olarak ölçüldü.

(Elmalı Barajı yüzde 77,6 ile en dolu baraj olurken onu Darlık Barajı yüzde 42,57 ve Ömerli Barajı yüzde 37,38 ile takip etti).

Baraj Adı Doluluk Oranı (%) Elmalı 77,6 Darlık 42,57 Ömerli 37,38 Istrancalar 30,78 Alibey 20,82 Büyükçekmece 18,14 Terkos 16,55 Sazlıdere 15,76 Pabuçdere 7,46 Kazandere 5,38