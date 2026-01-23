İstanbul'da yüzde 26,1 seviyesinde! İşte İSKİ baraj doluluk oranları...
İstanbul’un su kaynaklarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 23 Ocak 2026 tarihli baraj doluluk oranını yüzde 26,1 olarak açıkladı.
Kurak geçen kasım ve aralık aylarında kritik seviyelere gerileyen barajlardaki su miktarı son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte kısmen toparlanma gösterdi.
23 Ocak baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre İstanbul genelinde barajların ortalama doluluk oranı yüzde 26,1 olarak ölçüldü.
|Baraj Adı
|Doluluk Oranı (%)
|Elmalı
|77,6
|Darlık
|42,57
|Ömerli
|37,38
|Istrancalar
|30,78
|Alibey
|20,82
|Büyükçekmece
|18,14
|Terkos
|16,55
|Sazlıdere
|15,76
|Pabuçdere
|7,46
|Kazandere
|5,38