Altın biriktiren baksın! İşte gram, çeyrek, yarım fiyat tablosu

Altın piyasalarında haftanın ilk saatlerinde düşüş eğilimi öne çıktı. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere birçok kalemde alış ve satış fiyatları güncellendi. Gram altın 6.679 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 11 bin TL bandındaki yerini koruyor. İşte fiyat tablosu...

Altın fiyatları hafta ortası güne hareketli bir seyirle başladı. Serbest piyasada gram altın 6.679 TL bandında işlem görürken çeyrek altın 11 bin TL seviyesinde seyrediyor.

(Bugün gram altın 6.679 TL seviyesinde işlem görüyor)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ÜrünAlışSatış
Gram altın6.679,126.679,97
22 Ayar Bilezik6.206,496.276,70
Altın (ONS)4.807,224.807,90
Altın ($/kg)153.464,00153.484,00
Altın (Euro/kg)179.819,00179.843,00
Cumhuriyet Altını44.178,0044.563,00
Yarım Altın22.157,0022.367,00
Çeyrek Altın11.078,0011.183,00
Reşat Altını44.210,4744.595,95
Kulplu Reşat Altını44.212,6944.598,20
22 Ayar Altın (TL/Gr)6.182,916.475,13
18 Ayar Altın (TL/Gr)4.875,764.876,38
14 Ayar Altın (TL/Gr)3.746,104.944,04
Kapalıçarşı Ziynet 2.5110.209,20111.958,92
Kapalı Çarşı Beşli Altın223.173,63227.502,73
Gremse Altın110.209,20112.717,26
Ata Altın45.461,3046.603,59
Tam Altın44.083,6844.949,02
Külçe Altın ($)158.100,00158.200,00
Has Altın6.645,736.646,57
Hamit Altın44.210,4744.595,95

(Hafta ortası çeyrek altın 11 bin TL bandındaki yerini koruyor)

Canlı altın fiyatları

