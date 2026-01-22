Altın biriktiren baksın! İşte gram, çeyrek, yarım fiyat tablosu
Altın piyasalarında haftanın ilk saatlerinde düşüş eğilimi öne çıktı. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere birçok kalemde alış ve satış fiyatları güncellendi. Gram altın 6.679 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 11 bin TL bandındaki yerini koruyor. İşte fiyat tablosu...
Altın fiyatları hafta ortası güne hareketli bir seyirle başladı. Serbest piyasada gram altın 6.679 TL bandında işlem görürken çeyrek altın 11 bin TL seviyesinde seyrediyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
|Ürün
|Alış
|Satış
|Gram altın
|6.679,12
|6.679,97
|22 Ayar Bilezik
|6.206,49
|6.276,70
|Altın (ONS)
|4.807,22
|4.807,90
|Altın ($/kg)
|153.464,00
|153.484,00
|Altın (Euro/kg)
|179.819,00
|179.843,00
|Cumhuriyet Altını
|44.178,00
|44.563,00
|Yarım Altın
|22.157,00
|22.367,00
|Çeyrek Altın
|11.078,00
|11.183,00
|Reşat Altını
|44.210,47
|44.595,95
|Kulplu Reşat Altını
|44.212,69
|44.598,20
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|6.182,91
|6.475,13
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|4.875,76
|4.876,38
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.746,10
|4.944,04
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|110.209,20
|111.958,92
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|223.173,63
|227.502,73
|Gremse Altın
|110.209,20
|112.717,26
|Ata Altın
|45.461,30
|46.603,59
|Tam Altın
|44.083,68
|44.949,02
|Külçe Altın ($)
|158.100,00
|158.200,00
|Has Altın
|6.645,73
|6.646,57
|Hamit Altın
|44.210,47
|44.595,95
Canlı altın fiyatları