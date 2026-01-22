Altın biriktiren baksın! İşte gram, çeyrek, yarım fiyat tablosu

Altın fiyatları hafta ortası güne hareketli bir seyirle başladı. Serbest piyasada gram altın 6.679 TL bandında işlem görürken çeyrek altın 11 bin TL seviyesinde seyrediyor.

(Bugün gram altın 6.679 TL seviyesinde işlem görüyor)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?