Topraktan servet çıktı: 3.563 karatlık mor yıldız safir 220 milyon sterlin değerinde
Sri Lanka’da bulunan 3.563 karatlık nadir bir Mor Yıldız Safir mücevher dünyasında büyük yankı uyandırdı. 220 milyon sterlini aşkın değer biçilen bu olağanüstü taşın şimdiye kadar keşfedilen en büyük doğal yıldız safiri olduğu düşünülüyor.
Uzmanlara göre bu eşsiz safir yüzeyinde belirgin şekilde görülen yıldız deseniyle dikkat çekiyor. "Asterizm" olarak adlandırılan bu optik etki taşın içindeki rutil mineralinin iğne benzeri yapılarından kaynaklanıyor ve safirin üzerinde altı ışınlı bir yıldız görüntüsü oluşturuyor.
Türünün En Büyüğü
Ünlü mücevher uzmanı Ashan Amarasinghe, keşifle ilgili yaptığı açıklamada taşın benzersiz özelliklerine dikkat çekti. Amarasinghe, "Bu, bugüne kadar bulunan en büyük mor yıldız safiri. Altı ışınlı yıldız kümesi son derece net ve simetrik. Bu özellik onu diğer tüm taşlardan ayırıyor" ifadelerini kullandı.
Değeri 400 Milyon Dolara Ulaşabilir
Henüz resmi bir satış fiyatı belirlenmemiş olsa da uzman değerlendirmelerine göre Saf Toprakların Yıldızı'nın değeri 300 ila 400 milyon dolar arasında olabilir. Eğer bu rakamlar doğrulanırsa taş yalnızca safirler arasında değil tüm değerli taşlar arasında da en pahalı örneklerden biri olarak kayıtlara geçebilir.
Keşif Rathnapura Yakınlarında Yapıldı
Daily Mail'de yer alan habere göre taşın sahipleri güvenlik gerekçesiyle kimliklerini gizli tutmayı tercih ediyor. Edinilen bilgilere göre mücevher 2023 yılında Sri Lanka'nın "mücevher başkenti" olarak bilinen Rathnapura kenti yakınlarındaki bir ocakta bulundu. İlk etapta diğer taşlarla birlikte satın alınan safirin gerçek değeri yaklaşık iki yıl sonra fark edildi. Ardından taş iki ayrı laboratuvarda incelenerek doğallığı ve özellikleri onaylandı.
Yıldız Safirlerde Aranan Özellikler Neler?
Uzmanlara göre ideal bir yıldız safirde, yıldız deseni tam merkezde yer almalı ışınlar eşit uzunlukta ve net olmalı. Ayrıca yıldız taşın tepe noktasından tabanına kadar kesintisiz şekilde görülebilmeli. Saf Toprakların Yıldızı'nın bu kriterleri büyük ölçüde karşıladığı belirtiliyor.
Bu özellikleriyle söz konusu safir, geçmişte rekor fiyatlara satılan Oppenheimer Blue veya Williamson Pink Star gibi ünlü elmasları bile gölgede bırakabilecek potansiyele sahip.
Elmaslar laboratuvarda nasıl üretiliyor?
Küçük bir tohum elmas, vakumlu bir odada hidrojen ve metan gazlarıyla oluşturulan plazma ortamında karbon atomlarının katman katman birikmesiyle büyütülüyor.
Laboratuvar elmasları gerçek mi?
Evet gerçek! Atomik yapıları doğal elmaslarla aynıdır ve fiziksel, kimyasal ile optik özellikleri açısından ayırt edilemezler.