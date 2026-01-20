PODCAST CANLI YAYIN

Topraktan servet çıktı: 3.563 karatlık mor yıldız safir 220 milyon sterlin değerinde

Sri Lanka’da bulunan 3.563 karatlık nadir bir Mor Yıldız Safir mücevher dünyasında büyük yankı uyandırdı. 220 milyon sterlini aşkın değer biçilen bu olağanüstü taşın şimdiye kadar keşfedilen en büyük doğal yıldız safiri olduğu düşünülüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Topraktan servet çıktı: 3.563 karatlık mor yıldız safir 220 milyon sterlin değerinde

Uzmanlara göre bu eşsiz safir yüzeyinde belirgin şekilde görülen yıldız deseniyle dikkat çekiyor. "Asterizm" olarak adlandırılan bu optik etki taşın içindeki rutil mineralinin iğne benzeri yapılarından kaynaklanıyor ve safirin üzerinde altı ışınlı bir yıldız görüntüsü oluşturuyor.

(Uzmanlara göre bu eşsiz safir yüzeyinde belirgin şekilde görülen yıldız deseniyle dikkat çekiyor | AP)

Türünün En Büyüğü

Ünlü mücevher uzmanı Ashan Amarasinghe, keşifle ilgili yaptığı açıklamada taşın benzersiz özelliklerine dikkat çekti. Amarasinghe, "Bu, bugüne kadar bulunan en büyük mor yıldız safiri. Altı ışınlı yıldız kümesi son derece net ve simetrik. Bu özellik onu diğer tüm taşlardan ayırıyor" ifadelerini kullandı.

(Taşın sahipleri güvenlik gerekçesiyle kimliklerini gizli tutmayı tercih ediyor)

Değeri 400 Milyon Dolara Ulaşabilir

Henüz resmi bir satış fiyatı belirlenmemiş olsa da uzman değerlendirmelerine göre Saf Toprakların Yıldızı'nın değeri 300 ila 400 milyon dolar arasında olabilir. Eğer bu rakamlar doğrulanırsa taş yalnızca safirler arasında değil tüm değerli taşlar arasında da en pahalı örneklerden biri olarak kayıtlara geçebilir.

(Mücevher 2023 yılında Sri Lanka'nın Rathnapura kenti yakınlarındaki bir ocakta bulundu | Daily Mail)

Keşif Rathnapura Yakınlarında Yapıldı

Daily Mail'de yer alan habere göre taşın sahipleri güvenlik gerekçesiyle kimliklerini gizli tutmayı tercih ediyor. Edinilen bilgilere göre mücevher 2023 yılında Sri Lanka'nın "mücevher başkenti" olarak bilinen Rathnapura kenti yakınlarındaki bir ocakta bulundu. İlk etapta diğer taşlarla birlikte satın alınan safirin gerçek değeri yaklaşık iki yıl sonra fark edildi. Ardından taş iki ayrı laboratuvarda incelenerek doğallığı ve özellikleri onaylandı.

Topraktan servet çıktı: 3.563 karatlık mor yıldız safir 220 milyon sterlin değerinde-4

Yıldız Safirlerde Aranan Özellikler Neler?

Uzmanlara göre ideal bir yıldız safirde, yıldız deseni tam merkezde yer almalı ışınlar eşit uzunlukta ve net olmalı. Ayrıca yıldız taşın tepe noktasından tabanına kadar kesintisiz şekilde görülebilmeli. Saf Toprakların Yıldızı'nın bu kriterleri büyük ölçüde karşıladığı belirtiliyor.

Bu özellikleriyle söz konusu safir, geçmişte rekor fiyatlara satılan Oppenheimer Blue veya Williamson Pink Star gibi ünlü elmasları bile gölgede bırakabilecek potansiyele sahip.

(Tohum elmas, plazma ortamında karbon atomları birikerek büyütülür | Takvim arşiv foto)

Elmaslar laboratuvarda nasıl üretiliyor?

Küçük bir tohum elmas, vakumlu bir odada hidrojen ve metan gazlarıyla oluşturulan plazma ortamında karbon atomlarının katman katman birikmesiyle büyütülüyor.

(Laboratuvar elmasları doğal elmaslarla aynıdır ve ayırt edilemez | Takvim arşiv foto))

Laboratuvar elmasları gerçek mi?

Evet gerçek! Atomik yapıları doğal elmaslarla aynıdır ve fiziksel, kimyasal ile optik özellikleri açısından ayırt edilemezler.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler