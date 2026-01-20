Topraktan servet çıktı: 3.563 karatlık mor yıldız safir 220 milyon sterlin değerinde

Uzmanlara göre bu eşsiz safir yüzeyinde belirgin şekilde görülen yıldız deseniyle dikkat çekiyor. "Asterizm" olarak adlandırılan bu optik etki taşın içindeki rutil mineralinin iğne benzeri yapılarından kaynaklanıyor ve safirin üzerinde altı ışınlı bir yıldız görüntüsü oluşturuyor.

(Uzmanlara göre bu eşsiz safir yüzeyinde belirgin şekilde görülen yıldız deseniyle dikkat çekiyor | AP)

Türünün En Büyüğü

Ünlü mücevher uzmanı Ashan Amarasinghe, keşifle ilgili yaptığı açıklamada taşın benzersiz özelliklerine dikkat çekti. Amarasinghe, "Bu, bugüne kadar bulunan en büyük mor yıldız safiri. Altı ışınlı yıldız kümesi son derece net ve simetrik. Bu özellik onu diğer tüm taşlardan ayırıyor" ifadelerini kullandı.

(Taşın sahipleri güvenlik gerekçesiyle kimliklerini gizli tutmayı tercih ediyor)

Değeri 400 Milyon Dolara Ulaşabilir

Henüz resmi bir satış fiyatı belirlenmemiş olsa da uzman değerlendirmelerine göre Saf Toprakların Yıldızı'nın değeri 300 ila 400 milyon dolar arasında olabilir. Eğer bu rakamlar doğrulanırsa taş yalnızca safirler arasında değil tüm değerli taşlar arasında da en pahalı örneklerden biri olarak kayıtlara geçebilir.