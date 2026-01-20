1 gram altın fiyatı yükseldi! İşte 20 Ocak canlı altın fiyatları...
Altın piyasası haftanın ikinci günü itibarıyla yukarı yönlü rotasını sürdürüyor. Gram altın fiyatı 6.540 TL bandında seyrederken 22 ayar bilezik fiyatı 6.062 TL, yarım altın ise 21.723 TL'den alıcı buluyor. İşte piyasadan canlı rakamlar...
Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de yükseliş eğilimini koruyor. Piyasalardaki hareketlilikle birlikte gram altın 6.540 TL seviyelerinde dengelenirken 22 ayar bilezik 6.062 TL'den işlem görüyor. Yarım altın ise 21.723 TL bandında alıcı bulmaya devam ediyor.
20 Ocak altın fiyatları
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Gram altın (1)
|6.540,07
|6.540,86
|22 Ayar Bilezik
|6.016,88
|6.062,67
|Altın (ONS)
|4.711,64
|4.712,21
|Altın ($/kg)
|150.385,00
|150.403,00
|Altın (Euro/kg)
|175.552,00
|175.573,00
|Cumhuriyet Altını
|42.960,00
|43.280,00
|Yarım Altın
|21.546,00
|21.723,00
|Çeyrek Altın
|10.773,00
|10.862,00
|Reşat Altını
|42.992,47
|43.312,95
|Kulplu Reşat Altını
|42.994,69
|43.315,20
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|6.012,44
|6.288,09
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|4.774,25
|4.774,83
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.641,20
|4.816,06
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|105.208,13
|106.906,26
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|213.046,46
|217.235,63
|Gremse Altın
|105.208,13
|107.630,38
|Ata Altın
|43.398,35
|44.500,39
|Tam Altın
|42.083,25
|42.920,49
|Külçe Altın ($)
|151.100,00
|151.200,00
|Has Altın
|6.507,37
|6.508,16
|Hamit Altın
|42.992,47
|43.312,95