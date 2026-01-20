1 gram altın fiyatı yükseldi! İşte 20 Ocak canlı altın fiyatları...

PODCAST CANLI YAYIN

Altın piyasası haftanın ikinci günü itibarıyla yukarı yönlü rotasını sürdürüyor. Gram altın fiyatı 6.540 TL bandında seyrederken 22 ayar bilezik fiyatı 6.062 TL, yarım altın ise 21.723 TL'den alıcı buluyor. İşte piyasadan canlı rakamlar...

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de yükseliş eğilimini koruyor. Piyasalardaki hareketlilikle birlikte gram altın 6.540 TL seviyelerinde dengelenirken 22 ayar bilezik 6.062 TL'den işlem görüyor. Yarım altın ise 21.723 TL bandında alıcı bulmaya devam ediyor.

(Altın piyasası haftanın ikinci günü itibarıyla yukarı yönlü rotasını sürdürüyor | Fotoğraf: AA)

20 Ocak altın fiyatları

Altın TürüAlış (TL)Satış (TL)
Gram altın (1)6.540,076.540,86
22 Ayar Bilezik6.016,886.062,67
Altın (ONS)4.711,644.712,21
Altın ($/kg)150.385,00150.403,00
Altın (Euro/kg)175.552,00175.573,00
Cumhuriyet Altını42.960,0043.280,00
Yarım Altın21.546,0021.723,00
Çeyrek Altın10.773,0010.862,00
Reşat Altını42.992,4743.312,95
Kulplu Reşat Altını42.994,6943.315,20
22 Ayar Altın (TL/Gr)6.012,446.288,09
18 Ayar Altın (TL/Gr)4.774,254.774,83
14 Ayar Altın (TL/Gr)3.641,204.816,06
Kapalıçarşı Ziynet 2.5105.208,13106.906,26
Kapalı Çarşı Beşli Altın213.046,46217.235,63
Gremse Altın105.208,13107.630,38
Ata Altın43.398,3544.500,39
Tam Altın42.083,2542.920,49
Külçe Altın ($)151.100,00151.200,00
Has Altın6.507,376.508,16
Hamit Altın42.992,4743.312,95

(Gram altın 6.540 TL'den işlem görüyor | Fotoğraf: AA)

CANLI ALTIN FİYATLARI


