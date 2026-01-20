1 gram altın fiyatı yükseldi! İşte 20 Ocak canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de yükseliş eğilimini koruyor. Piyasalardaki hareketlilikle birlikte gram altın 6.540 TL seviyelerinde dengelenirken 22 ayar bilezik 6.062 TL'den işlem görüyor. Yarım altın ise 21.723 TL bandında alıcı bulmaya devam ediyor.