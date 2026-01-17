2026 emojileri sızdı! Kısık gözlü yüz ve turşu figürü dikkat çekti
Unicode taslaklarında ortaya çıkan 9 yeni emoji şimdiden sosyal medyayı hareketlendirdi. Göz kısan yüz, yön gösteren başparmaklar ve çok konuşulan turşu emojisi 2026’da mesajlaşma dilini değiştirmeye hazırlanıyor.
Akıllı telefon kullanıcılarının günlük iletişiminde önemli bir yer tutan emojiler 2026 yılında yeni karakterlerle güncelleniyor. Unicode'un kamuya açık belge arşivlerinde ortaya çıkan taslaklara göre yılın ilerleyen dönemlerinde 9 yeni emoji daha klavyelere eklenecek. Sızıntıyı ilk duyuran kaynak ise Emojipedia oldu.
3.900 Emojinin Yanına Yeni İfadeler Ekleniyor
DailyMail'de yer alan habere göre kullanıcılar halihazırda 3.900'den fazla emoji arasından seçim yapabiliyor. Emoji 18.0 güncellemesiyle birlikte bu sayıya dokuz yeni karakter daha eklenecek. Yeni emojiler hem yüz ifadeleri hem de nesne ve sembol çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.
Gözlerini Kısan Yüz Sosyal Medyada Şimdiden Favori
Listeye eklenen tek yeni yüz ifadesi gözlerini kısarak gülen bir emoji oldu. X platformunda oldukça popüler olan bu ifade kullanıcılar tarafından "fazlasıyla gerekli" olarak yorumlandı. Pek çok kişi bu emojinin alaycı ve eğlenceli mesajlarda sıkça kullanılacağını düşünüyor.
Yeni pakette iki farklı el hareketi de yer alıyor: sola bakan başparmak ve sağa bakan başparmak. Kullanıcılar bu emojilerin, "gitmen gerekiyor" ya da "buraya doğru" gibi jestleri daha net anlatmak için ideal olacağını belirtiyor. Yeni emojiler arasında en çok konuşulan ise hiç şüphesiz turşu oldu.
Diğer Yeni Emojiler Neler?
Emoji 18.0 taslağında yer alan diğer yeni emojiler ise şöyle sıralanıyor:
- Meteor
- Deniz feneri
- Kral (Monarch) kelebeği
- Silgi
- Saplı ağ
Bu emojiler bazı kullanıcılar tarafından mevcut benzer emojilerle karıştırılsa da listeye çeşitlilik katması bekleniyor.
Yayın Tarihi Belli mi?
Emojipedia yeni emojilerin Eylül 2026'da yayımlanmasının planlandığını ancak sürecin henüz kesinleşmediğini vurguluyor. Unicode 18.0 ve Emoji 18.0 hâlâ taslak aşamasında bulunuyor. Bu nedenle bazı emojilerin son onayı alamama ihtimali de mevcut.
iPhone ve Android Kullanıcıları Biraz Bekleyebilir
Unicode onayının ardından emojilerin nihai tasarımları Apple, Google ve Samsung gibi platformlara bırakılacak. Bu süreç genellikle hızlı ilerlemiyor. Uzmanlara göre onay ile emojilerin iOS ve Android klavyelerinde görünmesi arasında aylar hatta bir yıla varan gecikmeler yaşanabiliyor.
Her ne kadar yeni yüz ifadeleri ve el hareketleri ilgi çekse de 2026'nın en çok konuşulan emojisinin turşu olması bekleniyor. Daha piyasaya çıkmadan sosyal medyada gündem olan bu emoji şimdiden dijital kültürün yeni sembollerinden biri olmaya aday.