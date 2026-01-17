2026 emojileri sızdı! Kısık gözlü yüz ve turşu figürü dikkat çekti

Akıllı telefon kullanıcılarının günlük iletişiminde önemli bir yer tutan emojiler 2026 yılında yeni karakterlerle güncelleniyor. Unicode'un kamuya açık belge arşivlerinde ortaya çıkan taslaklara göre yılın ilerleyen dönemlerinde 9 yeni emoji daha klavyelere eklenecek. Sızıntıyı ilk duyuran kaynak ise Emojipedia oldu.

3.900 Emojinin Yanına Yeni İfadeler Ekleniyor

DailyMail'de yer alan habere göre kullanıcılar halihazırda 3.900'den fazla emoji arasından seçim yapabiliyor. Emoji 18.0 güncellemesiyle birlikte bu sayıya dokuz yeni karakter daha eklenecek. Yeni emojiler hem yüz ifadeleri hem de nesne ve sembol çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

Gözlerini Kısan Yüz Sosyal Medyada Şimdiden Favori

Listeye eklenen tek yeni yüz ifadesi gözlerini kısarak gülen bir emoji oldu. X platformunda oldukça popüler olan bu ifade kullanıcılar tarafından "fazlasıyla gerekli" olarak yorumlandı. Pek çok kişi bu emojinin alaycı ve eğlenceli mesajlarda sıkça kullanılacağını düşünüyor.

Yeni pakette iki farklı el hareketi de yer alıyor: sola bakan başparmak ve sağa bakan başparmak. Kullanıcılar bu emojilerin, "gitmen gerekiyor" ya da "buraya doğru" gibi jestleri daha net anlatmak için ideal olacağını belirtiyor. Yeni emojiler arasında en çok konuşulan ise hiç şüphesiz turşu oldu.