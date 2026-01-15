Vahşi karşılaşmanın izleri ortaya çıktı! Kemikler 6.000 yıl öncesine ait

Arkeologlar insanlık tarihine dair ezber bozan bir keşfe imza attı. Yaklaşık 6.000 yıl önce yaşamış genç bir erkeğin, ölümcül bir aslan saldırısından sağ kurtulduğunu ortaya koyan iskelet kalıntıları tarih öncesi dönemde insan ile yırtıcı hayvanlar arasındaki mücadeleyi gözler önüne serdi.

İskelet üzerinde yapılan detaylı incelemelerde özellikle kafatası ve uzuvlarda ciddi travma izleri belirlendi. Delici ve ezici nitelikteki bu yaralar araştırmacılara göre büyük bir etobur hayvan saldırısını açıkça işaret ediyor. Daha da çarpıcı olan ise bu yaraların iyileşme belirtileri göstermesi. Bu durum söz konusu kişinin saldırıdan sonra aylarca hatta daha uzun süre hayatta kaldığını ortaya koyuyor.

Araştırmanın merkezinde 18 ile 30 yaşları arasında ölen ve boyu 1,70 metreden uzun bir erkeğe ait iskelet yer alıyor. Bu kişinin MÖ 4600–4200 yılları arasında yani Geç Eneolitik dönemde yaşadığı tespit edildi.

Hakemli akademik yayın Journal of Archaeological Science: Reports'un Şubat 2026 sayısında yayımlanan çalışmada Doğu Bulgaristan'daki Trakya bölgesinde yer alan Geç Eneolitik döneme ait bir nekropol incelendi. Söz konusu mezar Karadeniz kıyısına yakın bir konumda Kozareva Mogila (Keçi Höyüğü) olarak bilinen önemli bir arkeolojik alanın yakınında bulunuyor.

(İskeleti inceleyen araştırmacılar adamın kafatasında ciddi yaralanmalar tespit etti- fotoğraf: Veselin Danov/Arkeolojik Bilimler Dergisi)

Saldırı Ergenlik Döneminde Gerçekleşmiş Olabilir

Bilim insanları, yaralanmaların bireyin ergenlik çağında, muhtemelen 10–18 yaşları arasında meydana geldiğini değerlendiriyor. Bu da saldırının, bireyin yaşamının erken bir evresinde gerçekleştiğini gösteriyor. Sofya'daki Bulgar Bilimler Akademisi'nden paleontolog Nadezhda Karastoyanova, Geç Eneolitik dönemde doğu Bulgaristan'da aslanların yaşadığını doğruladı. Karastoyanova'ya göre Bulgaristan genelindeki tarih öncesi yerleşimlerde 15'ten fazla aslan kalıntısı tespit edildi. Bazı kemiklerde ise avlanma ve parçalama izleri bulunuyor. Bu da insanların aslanlarla yalnızca karşılaşmadığını zaman zaman onları avladığını da gösteriyor.

Araştırmacılar aslan kalıntılarının en yoğun olarak Durankulak ve Sozopol çevresinde yani Karadeniz kıyısında bulunduğunu vurguluyor. İncelenen mezarın da aynı geniş coğrafi alan içinde yer alması, insan–yırtıcı hayvan karşılaşmalarının oldukça olası olduğunu destekliyor.

Bu Tür Kanıtlar Son Derece Nadir

Karastoyanova, tarih öncesi hayvan saldırılarına dair iskelet temelli kanıtların son derece ender bulunduğunu belirtiyor. Bu vakayı özel kılan ise yalnızca saldırının izleri değil aynı zamanda uzun süreli hayatta kalmayı gösteren iyileşme bulguları.

Uzmanlara göre kafatasındaki ağır hasar nörolojik sonuçlara hatta epileptik nöbetlere neden olmuş olabilir. Bu tür yaralanmalar bireyin bağımsız bir yaşam sürmesini neredeyse imkânsız hale getirmiştir. Bu da saldırıdan sonra hayatta kalabilmesinin ancak toplum tarafından uzun süreli bakım ve destek sağlanmasıyla mümkün olduğunu düşündürüyor.