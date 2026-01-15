PODCAST CANLI YAYIN

15 Ocak İSKİ baraj doluluk oranları: İşte İstanbul barajlarında son durum..

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların 15 Ocak 2026 tarihi itibarıyla doluluk oranı yüzde 23.51 olarak açıklandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 15 Ocak 2026 tarihi itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranlarını açıkladı. İşte kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel su seviyeleri...

İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Güncel İSKİ verilerine göre megakente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 23.51 olarak açıklandı.

BARAJLARA GÖRE DAĞILIMI NASIL?

15 Ocak 2026 tarihli baraj doluluk oranları

Baraj Adı Doluluk Oranı (%)
Ömerli 31
Darlık 38
Elmalı 71
Terkos 16
Alibey 18
Büyükçekmece 17
Sazlıdere 14
Istrancalar 41
Kazandere 7
Pabuçdere 7

