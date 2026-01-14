Altının gramı 6 bin 430 TL! İşte 14 Ocak çeyrek, yarım, tam fiyatları

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 361,8 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla yüzde 1,1 değer kazancıyla 6 bin 430 lira seviyesinde seyrediyor.

SARI METAL YÜKSELİŞTE

Çeyrek altın 10 bin 624 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 330 liradan satılıyor. Altının onsu dünkü kapanışa göre yüzde 1 artışla 4 bin 634 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerin devam etmesi ve jeopolitik risklerin sürmesi altın fiyatlarını destekliyor.