PODCAST CANLI YAYIN

Altının gramı 6 bin 430 TL! İşte 14 Ocak çeyrek, yarım, tam fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi devam ediyor. 14 Ocak itibarıyla gram altın 6 bin 430 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 10 bin 600 TL, yarım altın 21 bin 200 TL, tam altın ise 42 bin TL bandına yükseldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altının gramı 6 bin 430 TL! İşte 14 Ocak çeyrek, yarım, tam fiyatları

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 361,8 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla yüzde 1,1 değer kazancıyla 6 bin 430 lira seviyesinde seyrediyor.

(Altın güne yükselişle başladı- AA arşiv foto)

SARI METAL YÜKSELİŞTE

Çeyrek altın 10 bin 624 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 330 liradan satılıyor. Altının onsu dünkü kapanışa göre yüzde 1 artışla 4 bin 634 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerin devam etmesi ve jeopolitik risklerin sürmesi altın fiyatlarını destekliyor.

(Fotoğraf AA arşivden alınmıştır)

Analistler ne diyor?

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

(14 Ocak gram altın fiyatı 6.400 TL bandında ilerliyor)

14 OCAK ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış
Gram altın 6.434,75 6.435,76
22 Ayar Bilezik 5.878,13 5.924,46
Altın (ONS) 4.632,84 4.633,41
Altın ($/kg) 148.323,00 148.340,00
Altın (Euro/kg) 172.865,00 172.885,00
Cumhuriyet Altını 41.978,00 42.281,00
Yarım Altın 21.053,00 21.222,00
Çeyrek Altın 10.527,00 10.611,00
Reşat Altını 42.010,47 42.313,95
Kulplu Reşat Altını 42.012,69 42.316,20
22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.874,88 6.142,47
18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.697,37 4.698,10
14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.556,54 4.716,43
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 103.128,13 104.769,70
Kapalı Çarşı Beşli Altın 208.834,46 212.894,09
Gremse Altın 103.128,13 105.479,34
Ata Altın 42.540,35 43.611,03
Tam Altın 41.251,25 42.062,71
Külçe Altın ($) 148.800,00 148.900,00
Has Altın 6.402,97 6.403,75
Hamit Altın 42.010,47 42.313,95

CANLI ALTIN FİYATLARI

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler