Altının gramı 6 bin 430 TL! İşte 14 Ocak çeyrek, yarım, tam fiyatları
Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi devam ediyor. 14 Ocak itibarıyla gram altın 6 bin 430 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 10 bin 600 TL, yarım altın 21 bin 200 TL, tam altın ise 42 bin TL bandına yükseldi.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 361,8 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla yüzde 1,1 değer kazancıyla 6 bin 430 lira seviyesinde seyrediyor.
SARI METAL YÜKSELİŞTE
Çeyrek altın 10 bin 624 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 330 liradan satılıyor. Altının onsu dünkü kapanışa göre yüzde 1 artışla 4 bin 634 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerin devam etmesi ve jeopolitik risklerin sürmesi altın fiyatlarını destekliyor.
Analistler ne diyor?
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
14 OCAK ALTIN FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Gram altın
|6.434,75
|6.435,76
|22 Ayar Bilezik
|5.878,13
|5.924,46
|Altın (ONS)
|4.632,84
|4.633,41
|Altın ($/kg)
|148.323,00
|148.340,00
|Altın (Euro/kg)
|172.865,00
|172.885,00
|Cumhuriyet Altını
|41.978,00
|42.281,00
|Yarım Altın
|21.053,00
|21.222,00
|Çeyrek Altın
|10.527,00
|10.611,00
|Reşat Altını
|42.010,47
|42.313,95
|Kulplu Reşat Altını
|42.012,69
|42.316,20
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|5.874,88
|6.142,47
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|4.697,37
|4.698,10
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.556,54
|4.716,43
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|103.128,13
|104.769,70
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|208.834,46
|212.894,09
|Gremse Altın
|103.128,13
|105.479,34
|Ata Altın
|42.540,35
|43.611,03
|Tam Altın
|41.251,25
|42.062,71
|Külçe Altın ($)
|148.800,00
|148.900,00
|Has Altın
|6.402,97
|6.403,75
|Hamit Altın
|42.010,47
|42.313,95
CANLI ALTIN FİYATLARI