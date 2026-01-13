Kar bereketi barajlara yaradı! İşte 13 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları

(İstanbul barajları- AA arşiv foto)

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 198,71 milyon metreküp olarak kaydedildi. Barajlar dışında kente su sağlayan Melen'den 23,26 milyon, Yeşilçay'dan da 8,39 milyon metreküp olmak üzere toplam bu yıl 31,65 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'da dün 2 milyon 979 bin metreküp su tüketildi. Şehre verilen suyun 2 milyon 423 bin metreküpü regülatörlerden, 556 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi.