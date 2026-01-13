Altın yeşil ışık yaktı! 7 bin TL'ye yaklaşıyor! İşte gram, çeyrek, yarım fiyatları
Altın fiyatları haftaya hareketli başladı. Gram altın 6.363 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 10.508 TL, yarım altın ise 21.015 TL’den satılıyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte altın 7 bin TL sınırına doğru yeşil ışık yaktı.
Altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde yukarı yönlü ilerleyişini sürdürüyor. Gram altın bugün 6.363 bandında seyrederken 22 ayar altın bilezik 5.818, yarım altın ise 21.015 TL'den işlem görüyor.
Altın piyasasında son durum
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 6 bin 374,3 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 6 bin 362 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 509 liradan, Cumhuriyet altını ise 41 bin 874 liradan satılıyor.
ONS güne düşüşle başladı
Dün altının ons fiyatı yüzde 1,9 artışla 4 bin 594 dolardan kapanırken yeni işlem gününde ise yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 585 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin bağımsızlık endişeleri ve jeopolitik gerilimlere karşın altın fiyatlarında kar satışları etkili oluyor. ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Analistler ne diyor?
Ülkede enflasyonun sabit kalacağı, çekirdek enflasyonda ise hafif bir hızlanma olabileceği öngörülüyor. Açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in politikasına ilişkin tahminlerde değişikliğe yol açması beklenmiyor. Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yanı sıra konut satışlarının İngiltere'de ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini söyledi.
13 Ocak 2026 altın fiyatları
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Gram altın
|6.363,03
|6.363,82
|22 Ayar Bilezik
|5.818,83
|5.867,97
|Altın (ONS)
|4.592,73
|4.593,30
|Altın ($/kg)
|146.708,00
|146.726,00
|Altın (Euro/kg)
|171.305,00
|171.326,00
|Cumhuriyet Altını
|41.531,00
|41.870,00
|Yarım Altın
|20.829,00
|21.015,00
|Çeyrek Altın
|10.415,00
|10.508,00
|Reşat Altını
|41.563,47
|41.902,95
|Kulplu Reşat Altını
|41.565,69
|41.905,20
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|5.812,35
|6.082,47
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|4.645,01
|4.645,59
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.518,06
|4.675,37
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|102.686,19
|104.321,00
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|207.939,54
|211.982,33
|Gremse Altın
|102.686,19
|105.027,61
|Ata Altın
|42.358,05
|43.424,26
|Tam Altın
|41.074,48
|41.882,57
|Külçe Altın ($)
|148.300,00
|148.400,00
|Has Altın
|6.331,21
|6.332,00
|Hamit Altın
|41.563,47
|41.902,95
Canlı altın fiyatları