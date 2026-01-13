Altın yeşil ışık yaktı! 7 bin TL'ye yaklaşıyor! İşte gram, çeyrek, yarım fiyatları

PODCAST CANLI YAYIN

Altın fiyatları haftaya hareketli başladı. Gram altın 6.363 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 10.508 TL, yarım altın ise 21.015 TL’den satılıyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte altın 7 bin TL sınırına doğru yeşil ışık yaktı.

Altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde yukarı yönlü ilerleyişini sürdürüyor. Gram altın bugün 6.363 bandında seyrederken 22 ayar altın bilezik 5.818, yarım altın ise 21.015 TL'den işlem görüyor.

(Fotoğraf AA arşivden alınmıştır)

Altın piyasasında son durum

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 6 bin 374,3 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 6 bin 362 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 509 liradan, Cumhuriyet altını ise 41 bin 874 liradan satılıyor.

ONS güne düşüşle başladı

Dün altının ons fiyatı yüzde 1,9 artışla 4 bin 594 dolardan kapanırken yeni işlem gününde ise yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 585 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin bağımsızlık endişeleri ve jeopolitik gerilimlere karşın altın fiyatlarında kar satışları etkili oluyor. ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler ne diyor?

Ülkede enflasyonun sabit kalacağı, çekirdek enflasyonda ise hafif bir hızlanma olabileceği öngörülüyor. Açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in politikasına ilişkin tahminlerde değişikliğe yol açması beklenmiyor. Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yanı sıra konut satışlarının İngiltere'de ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini söyledi.

(Yarım altın bugün 21.015 TL’den işlem görüyor- Fotoğraf AA)

13 Ocak 2026 altın fiyatları

Altın Türü Alış Satış
Gram altın 6.363,03 6.363,82
22 Ayar Bilezik 5.818,83 5.867,97
Altın (ONS) 4.592,73 4.593,30
Altın ($/kg) 146.708,00 146.726,00
Altın (Euro/kg) 171.305,00 171.326,00
Cumhuriyet Altını 41.531,00 41.870,00
Yarım Altın 20.829,00 21.015,00
Çeyrek Altın 10.415,00 10.508,00
Reşat Altını 41.563,47 41.902,95
Kulplu Reşat Altını 41.565,69 41.905,20
22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.812,35 6.082,47
18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.645,01 4.645,59
14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.518,06 4.675,37
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 102.686,19 104.321,00
Kapalı Çarşı Beşli Altın 207.939,54 211.982,33
Gremse Altın 102.686,19 105.027,61
Ata Altın 42.358,05 43.424,26
Tam Altın 41.074,48 41.882,57
Külçe Altın ($) 148.300,00 148.400,00
Has Altın 6.331,21 6.332,00
Hamit Altın 41.563,47 41.902,95

(22 ayar altın bilezik bugün 5.818 TL'den işlem görüyor- Fotoğraf AA arşiv)

Canlı altın fiyatları

