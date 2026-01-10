NASA’da tarihi alarm! Uzayda ilk kez acil tahliye başlatıldı

NASA yetkilileri, mikro yerçekimi koşullarında yeterli tedavinin mümkün olmaması üzerine Crew-11 görevinin planlanandan aylar önce sonlandırılacağını açıkladı. Bu karar, onlarca yıl önce olası senaryolar için hazırlanan ancak bugüne kadar hiç kullanılmayan acil durum planının ilk kez hayata geçirilmesi anlamına geliyor.

(Uzayda ilk kez acil tahliye başlatıldı- AA) ACİL DÖNÜŞ KARARI ALINDI Uygulanacak plana göre astronotlar, görev kapsülüne geçerek istasyondan ayrılacak. Kapsül, kontrollü biçimde Dünya atmosferine giriş yapacak ve paraşüt sistemiyle Pasifik Okyanusu'na, Kaliforniya açıklarına iniş yapacak. Denize inişin ardından, içinde doktor ve sağlık ekiplerinin bulunduğu bir kurtarma gemisi kapsüle ulaşacak. İlk tıbbi müdahale ve kontroller denizde gerçekleştirilecek. Daha sonra astronotlar helikopterle ana karaya, ardından jetle Johnson Space Center'a sevk edilecek.