NASA’da tarihi alarm! Uzayda ilk kez acil tahliye başlatıldı
NASA tarihinde bir ilk yaşanıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan Crew-11 ekibindeki bir astronotta tespit edilen ciddi sağlık sorunu nedeniyle ajans bugüne kadar hiç uygulanmamış acil tıbbi dönüş prosedürünü devreye aldı.
NASA yetkilileri, mikro yerçekimi koşullarında yeterli tedavinin mümkün olmaması üzerine Crew-11 görevinin planlanandan aylar önce sonlandırılacağını açıkladı. Bu karar, onlarca yıl önce olası senaryolar için hazırlanan ancak bugüne kadar hiç kullanılmayan acil durum planının ilk kez hayata geçirilmesi anlamına geliyor.
ACİL DÖNÜŞ KARARI ALINDI
Uygulanacak plana göre astronotlar, görev kapsülüne geçerek istasyondan ayrılacak. Kapsül, kontrollü biçimde Dünya atmosferine giriş yapacak ve paraşüt sistemiyle Pasifik Okyanusu'na, Kaliforniya açıklarına iniş yapacak.
Denize inişin ardından, içinde doktor ve sağlık ekiplerinin bulunduğu bir kurtarma gemisi kapsüle ulaşacak. İlk tıbbi müdahale ve kontroller denizde gerçekleştirilecek. Daha sonra astronotlar helikopterle ana karaya, ardından jetle Johnson Space Center'a sevk edilecek.
TEDAVİ EDİLEMEYEN SAĞLIK PROBLEMİ TESPİT EDİLDİ
Tahliye kararı, Crew-11'de görevli bir astronotun yaşadığı ve uzay ortamında etkin şekilde tedavi edilemeyen sağlık problemi üzerine NASA'nın tıbbi ekibinin erken dönüş tavsiyesi vermesiyle alındı. Ajans, hasta gizliliği gerekçesiyle astronotun kimliğini ve rahatsızlığın detaylarını paylaşmadı.
ISS TARİHİNDE İLK TIBBİ TAHLİYE
NASA Yöneticisi Jared Isaacman, olayın "ciddi bir tıbbi durum" olarak değerlendirildiğini belirterek, ISS tarihinde ilk kez tıbbi tahliye kararı alındığını doğruladı. Isaacman, hava ve iniş koşullarının netleşmesinin ardından 48 saat içinde güncellenmiş dönüş takviminin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
NASA Baş Tıbbi Sorumlusu Dr. James Polk ise astronotun hayati tehlikesinin bulunmadığını, dönüş tamamlanana kadar ekip arkadaşlarının sürekli gözetimi altında tutulduğunu açıkladı.
BUGÜNE DEK HİÇ UYGULANMAMIŞTI
Söz konusu tahliye süreci, NASA'nın insanlı uzay uçuşları için oluşturduğu Spaceflight Human-System Standard düzenlemeleri kapsamında yer alıyor. İstatistiksel modellere göre bu tür bir durumun birkaç yılda bir yaşanabileceği öngörülse de, acil dönüş planı bugüne dek hiç uygulanmamıştı.