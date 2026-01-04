İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? 4 Ocak 2026 İstanbul barajları ne durumda?
4 Ocak 2026 Pazar günü İSKİ tarafından paylaşılan güncel veriler İstanbul barajlarındaki su seviyesinin kritik noktada olduğunu ortaya koydu. Kent genelinde baraj doluluk oranı yüzde 18,88 olarak açıklandı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM
Ömerli Barajı 21,64
Darlık Barajı 29,4
Elmalı Barajı 63,6
Terkos Barajı 16,79
Alibey Barajı 12,73
Büyükçekmece Barajı 15,97
Sazlıdere Barajı 13,52
Istrancalar Barajı 36,55
Kazandere Barajı 4,28
Pabuçdere Barajı 3,79