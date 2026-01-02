Çeyrek altın fiyatları ve gram ne kadar oldu? İşte 2 Ocak 2026 altın tablosu
Altın fiyatları piyasa koşullarına göre şekillenmeye devam ediyor. Bugün gram altın düne kıyasla yüzde 1,7 artışla 6 bin 56 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın ise 10 bin 274 liradan alıcı buluyor. İşte piyasadan canlı rakamlar...
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Güncel piyasa verilerine göre gram altın bir önceki güne kıyasla yüzde 1,7'lik yükseliş kaydederek 6 bin 56 TL seviyesine ulaştı. Çeyrek altın ise 10 bin 274 TL'den işlem görüyor.
Altın fiyatları güne yükselişle başladı
Çarşamba günü ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 5 bin 951 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla yüzde 1,7 artışla 6 bin 56 lira seviyesinde bulunuyor.
GÜMÜŞ YUKARI YÖNLÜ
Yılın ilk işlem gününde altın ve gümüşteki yükselişler göze çarpıyor. 2025'in son işlem günlerinde yatırımcıların kar realizasyonu ve büyük borsalarda teminat tutarlarının artırılmasından dolayı satış baskısı izlenen altının onsu, yeni işlem gününde yukarı yönde hareket ediyor. Kıymetli metaller yeniden yükseliş eğilimine girerken, altının onsu yüzde 1,2 primle 4 bin 376 dolarda, gümüşün onsu da yüzde 3,9 artışla 74,2 dolarda bulunuyor.
Emtia piyasasında geçen yıl kıymetli metallerden altın ve gümüş, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri, ABD ekonomisine ilişkin soru işaretleri ve ülkelerin tarife zemininde restleşmesiyle üst üste rekor tazeledi. Altın ve gümüş 1979'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydederken, altının onsu 4 bin 549,94 dolarla, gümüşün onsu 84 dolarla tarihi zirveyi gördü.
Analistler ne diyor?
Yeni yılda ise özellikle başta Fed'in olası faiz indirimleri, yeni Fed başkanının belli olması ve ABD ekonomisine yönelik ortaya çıkabilecek olumsuz durumlar yatırımcıların odağında yer alacak. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Fed başkan adayının bu ay içinde açıklanmasının beklendiğini belirterek, söz konusu ismin para politikası kararlarında siyasi etkilerle hareket edip etmeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin Fed'in bağımsızlığına yönelik riskleri artırdığını kaydetti.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin karşılanacağını belirtti.
CANLI ALTIN FİYATLARI
2 Ocak 2026 altın fiyatları ne kadar oldu?
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Altın (TL/Gr)
|6.079,97
|6.080,75
|22 Ayar Bilezik
|5.725,69
|5.757,38
|Altın (ONS)
|4.392,52
|4.393,08
|Altın ($/kg)
|140.601,00
|140.619,00
|Altın (Euro/kg)
|165.103,00
|165.125,00
|Cumhuriyet Altını
|39.775,00
|40.621,00
|Yarım Altın
|19.875,00
|20.404,00
|Çeyrek Altın
|9.947,00
|10.205,00
|Reşat Altını
|39.807,47
|40.653,95
|Kulplu Reşat Altını
|39.809,69
|40.656,20
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|5.644,73
|5.913,95
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|4.438,38
|4.438,95
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.414,91
|4.560,07
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|100.413,81
|102.014,03
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|203.337,96
|207.294,52
|Gremse Altın
|100.413,81
|102.705,01
|Ata Altın
|41.420,70
|42.463,97
|Tam Altın
|40.165,52
|40.956,37
|Külçe Altın ($)
|144.850,00
|144.950,00
|Has Altın
|6.049,82
|6.050,59
|Hamit Altın
|39.807,47
|40.653,95