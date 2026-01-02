2026 resmi tatiller: 2026 resmi ve dini tatil takvimi nasıl?
Yeni yıla girilmesiyle birlikte 2026 resmi tatil takvimi de merak konusu oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı’nın yanı sıra 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi milli bayramların haftanın hangi günlerine denk geldiği netleşti. Tatil planı yapmak isteyenler için önemli ipuçları sunan 2026 yılı resmi tatil günlerini derledik.
2026 yılına girilmesiyle birlikte resmi tatil günleri de vatandaşların gündemine girdi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın yanı sıra 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi milli bayramların haftanın hangi günlerine denk geldiği netleşti. İşte tatil planı yapmak isteyenler için önemli ipuçları sunan 2026 resmi tatil takvimi...
Türkiye'de resmi tatiller nasıl sınıflandırılıyor?
Türkiye'de resmi tatiller; ulusal bayramlar ve genel tatiller olmak üzere iki ana başlık altında değerlendiriliyor.
Cumhuriyet Bayramı ülkedeki tek ulusal bayram olma özelliğini taşıyor.
2026 yılında toplam kaç gün resmi tatil var?
2026 resmi tatil takvimine göre arife günlerinin ve 28 Ekim'in yarım gün sayılmasıyla birlikte yıl genelinde toplam 15,5 gün resmi tatil bulunuyor. Dini bayramların bir kısmının hafta içine denk gelmesi çalışanlar için uzun tatil fırsatlarını da beraberinde getiriyor.
2026 resmi tatil günleri ve denk geldikleri tarihler nasıl?
- Yılbaşı: 1 Ocak 2026 Perşembe
- Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (yarım gün)
- Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
- Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
- Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2026 Perşembe
- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2026 Cuma
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2026 Salı
- Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı (yarım gün)
- Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
- Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
- Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
- Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2026 Çarşamba
- 30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2026 Pazar
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2026 Perşembe
- (Resmi tatil, 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak)
2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.
Ramazan ayı bu yıl toplam 29 gün sürecek.
2026 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri
Ramazan Bayramı:
- 20 Mart 2026 Cuma
- 21 Mart 2026 Cumartesi
- 22 Mart 2026 Pazar
Kurban Bayramı:
Arife: 26 Mayıs 2026 Salı
- 27 Mayıs 2026 Çarşamba
- 28 Mayıs 2026 Perşembe
- 29 Mayıs 2026 Cuma
- 30 Mayıs 2026 Cumartesi