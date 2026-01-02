2026 resmi tatiller: 2026 resmi ve dini tatil takvimi nasıl?

2026 yılına girilmesiyle birlikte resmi tatil günleri de vatandaşların gündemine girdi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın yanı sıra 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi milli bayramların haftanın hangi günlerine denk geldiği netleşti. İşte tatil planı yapmak isteyenler için önemli ipuçları sunan 2026 resmi tatil takvimi...

(Takvim Foto Arşiv) Türkiye'de resmi tatiller nasıl sınıflandırılıyor? Türkiye'de resmi tatiller; ulusal bayramlar ve genel tatiller olmak üzere iki ana başlık altında değerlendiriliyor. Cumhuriyet Bayramı ülkedeki tek ulusal bayram olma özelliğini taşıyor.