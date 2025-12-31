2026'ya Şansla Girin: Dünyanın En Tuhaf Yeni Yıl Ritüelleri

İspanya'da yeni yıla girerken en çok dikkat edilen şey, saatin gece yarısını vurduğu o kritik saniyelerdir. Saat kulesindeki her çan sesinde bir adet üzüm yemek, ülkede yüzyıllardır süregelen bir gelenek. Eğer 12 saniyede 12 üzümü bitirebilirseniz, yılın her ayının şanslı geçeceğine inanılıyor. Bu ritüel o kadar popüler ki, İspanyol marketlerinde bu gece için özel olarak hazırlanmış 12'li üzüm paketleri satılıyor.

Bavulla Sokaklara Düşmek: Gezginlerin Tercihi

Eğer 2026 yılında çok fazla seyahat etmek istiyorsanız, Kolombiya ve Ekvador gibi Güney Amerika ülkelerindeki bu ritüel tam size göre. Bu ülkelerde insanlar, gece yarısı olduğunda ellerine boş bir bavul alıp sokakta kısa bir tur atıyorlar. Boş bavulla yapılan bu yürüyüşün, kişiye yıl boyunca yeni maceralar ve bolca yolculuk getireceği düşünülüyor.

Kapıdaki Nar ve Tabak Kırma Merasimi

Akdeniz kültürünün vazgeçilmezi olan nar, Yunanistan'da yeni yılın en büyük sembolü. Kapı eşiğinde nar patlatmak, evin içine bereketin dolmasını simgeliyor. Danimarka'da ise işler biraz daha gürültülü hale geliyor. İnsanlar, sevdikleri dostlarının kapısının önünde eski tabaklarını kırıyor. Bir kapının önünde ne kadar çok porselen kırığı varsa, o kişinin o kadar çok sevildiği ve şanslı olacağı kabul ediliyor.