PODCAST CANLI YAYIN

2026'ya Şansla Girin: Dünyanın En Tuhaf Yeni Yıl Ritüelleri

Yeni yıl heyecanı tüm dünyayı sarmışken, her kültürün kendine has ve oldukça şaşırtıcı gelenekleri gün yüzüne çıkıyor. Sadece havai fişekler ve akşam yemekleriyle yetinmeyen halklar, şans ve bereket getirdiğine inandıkları oldukça ilginç yöntemlere başvuruyor.

Giriş Tarihi:
2026'ya Şansla Girin: Dünyanın En Tuhaf Yeni Yıl Ritüelleri

İşte İspanya'dan Kolombiya'ya kadar uzanan, duyduğunuzda "yok artık" diyeceğiniz o meşhur ritüeller.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

Şansın Anahtarı: 12 Üzüm Tanesi

İspanya'da yeni yıla girerken en çok dikkat edilen şey, saatin gece yarısını vurduğu o kritik saniyelerdir. Saat kulesindeki her çan sesinde bir adet üzüm yemek, ülkede yüzyıllardır süregelen bir gelenek. Eğer 12 saniyede 12 üzümü bitirebilirseniz, yılın her ayının şanslı geçeceğine inanılıyor. Bu ritüel o kadar popüler ki, İspanyol marketlerinde bu gece için özel olarak hazırlanmış 12'li üzüm paketleri satılıyor.

Bavulla Sokaklara Düşmek: Gezginlerin Tercihi

Eğer 2026 yılında çok fazla seyahat etmek istiyorsanız, Kolombiya ve Ekvador gibi Güney Amerika ülkelerindeki bu ritüel tam size göre. Bu ülkelerde insanlar, gece yarısı olduğunda ellerine boş bir bavul alıp sokakta kısa bir tur atıyorlar. Boş bavulla yapılan bu yürüyüşün, kişiye yıl boyunca yeni maceralar ve bolca yolculuk getireceği düşünülüyor.

Kapıdaki Nar ve Tabak Kırma Merasimi

Akdeniz kültürünün vazgeçilmezi olan nar, Yunanistan'da yeni yılın en büyük sembolü. Kapı eşiğinde nar patlatmak, evin içine bereketin dolmasını simgeliyor. Danimarka'da ise işler biraz daha gürültülü hale geliyor. İnsanlar, sevdikleri dostlarının kapısının önünde eski tabaklarını kırıyor. Bir kapının önünde ne kadar çok porselen kırığı varsa, o kişinin o kadar çok sevildiği ve şanslı olacağı kabul ediliyor.

Evde Uygulayabileceğiniz Küçük Şans Ritüelleri

Dünyanın dört bir yanındaki bu geleneklerden ilham alarak siz de kendi küçük listenizi oluşturabilirsiniz:

  • Kırmızı İç Çamaşırı: Türkiye ve İtalya dahil birçok ülkede yeni yıla kırmızı giyerek girmenin aşk ve şans getirdiğine inanılır.

  • Camdan Su Atmak: Küba'da kötü enerjiden kurtulmak için bir kova su camdan dışarı boşaltılır.

  • Masa Altında Yemek: Filipinler'de yuvarlak meyveler bolluğu temsil ederken, bazı kültürlerde saat tam 00:00'da masa altına girmek evlilik şansını artırır.

  • Ekmek ve Tuz: Kapının önüne bir parça ekmek ve tuz bırakmak, yıl boyunca kıtlık çekilmeyeceği anlamına gelir.

Yeni Yıl Sofrası İçin "Bolluk" Salatası Tarifi

Bu ritüellerin yanında sofranıza bereket katacak, sembolik malzemelerle dolu hızlı bir tarif:

  1. Taban: Bir kase haşlanmış mercimek (birçok kültürde madeni parayı temsil eder).

  2. Renk: İçine bolca nar tanesi (bereket için).

  3. Tat: Küçük doğranmış elma dilimleri (tazelik ve yeni başlangıçlar).

  4. Süsleme: Ceviz ve zeytinyağı sosu (sağlık ve uzun ömür).

Tatlı Krizini Anında Durduruyor! Bilim İnsanlarından Ezber Bozan FormülTatlı Krizini Anında Durduruyor! Bilim İnsanlarından Ezber Bozan Formül
Tatlı Krizini Anında Durduruyor! Bilim İnsanlarından Ezber Bozan Formül
Yılbaşına Sayılı Günler Kala 1.000 TL Altı 40 Harika Hediye SeçeneğiYılbaşına Sayılı Günler Kala 1.000 TL Altı 40 Harika Hediye Seçeneği
Yılbaşına Sayılı Günler Kala 1.000 TL Altı 40 Harika Hediye Seçeneği

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den SDG'ye uyarı: İsrail'in tetikçisi olmak yerine 10 Mart'a uyun!
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! Terörsüz Türkiye uyarısı: Süreç siyasi hesaplara kurban edilmemelidir
MSB'den uyarı: SDG'nin tavrı Suriye'ye zarar veriyor | "Suriye bir karar alırsa Türkiye destek olacak"
Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi! Kasım Garipoğlu ile ne dolaplar çevirdi? "Divine Circus" uyuşturucu ağı çözülüyor
Artvin'de Ardanuç'ta çığ: 3 çoban mahsur kaldı!
Başkan Erdoğan'ın 2025 yılı Gazze ile geçti! Ankara "barış" diplomasinin merkez üssü oldu: Trump ve Putin'le kaç kez görüştü?
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongre kararı!
Uyuşturucu yazışmaları ortaya çıkan Timur Savcı'nın cep telefonuna el konuldu
Türkiye enerjide vites yükseltti! "Çağrı Bey" ve "Yıldırım" sahaya iniyor
DEAŞ’ın dijital propaganda ağı! Gençleri örgütün tuzağına böyle çekiyorlar!
Tedesco'dan Nkunku mesajı!
Müge Anlı'da çifte cinayet itirafı! Çetrefil sarmalının kilit ismi "anne"
Alkollü araç kullanıp bir genci sakat bırakan CHP'li Berk Tütüncü'den skandal ifade: "Ciddi bir kaza değildi"
Trabzonspor'dan 65 milyon euro'ya ret!
Ankara'da su krizi bitmiyor! Vatandaş isyan etti: Akmayan suya fatura!
Son dakika! 25 ilde DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı
Başkan Erdoğan imzaladı MTV'ye gelen zam değerleme oranının altında kaldı!
Son saatler! 800 Milyon TL’lik Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel’de yıldızlar geçidi! Ünlüler atv’de yarışacak
2026 yılının ilk sabahı Galata Köprüsü'nden dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz | Çağrılar peş peşe...