Çay saatlerine çok yakışıyor! Ağızda dağılan kıyır kıyır zencefilli tarçınlı yılbaşı kurabiyesi tarifi

Kış aylarının ruhunu mutfağa taşıyan tarçın ve zencefilli kurabiye, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi haline geldi. Peki kıyır kıyır zencefilli tarçınlı kurabiye nasıl yapılır? İşte pratik tarifi!

Çay saatlerinden yılbaşı ikramlarına kadar her ana yakışan bu lezzetin tarifi araştırılıyor. İşte en kolay püf noktasıyla zencefilli tarçınlı kurabiye tarifi!

KIYIR KIYIR ZENCEFİLLİ TARÇINLI KURABİYE MALZEMELERİ

120 gr tereyağ (oda sıcaklığında)

60 gr şeker

60 gr esmer şeker

75 ml pekmez

1 yumurta

300 gr un

6 gr tarçın

5 gr zencefil

5 gr kabartma tozu

NASIL YAPILIR?

Geniş bir karıştırma kabına oda sıcaklığındaki tereyağı ve yumurtayı alın. Üzerine nişasta, pudra şekeri, karbonat, tarçın, toz zencefil ve karanfili ekleyin. Son olarak unu yavaş yavaş ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamuru merdane ile yaklaşık yarım santimetre kalınlığında açın. İstediğiniz kurabiye kalıplarıyla şekiller verin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, üzerleri hafifçe renk alana kadar pişirin. Fırından çıktıktan sonra biraz dinlendirip servis edebilirsiniz.

