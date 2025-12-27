PODCAST CANLI YAYIN

Ay-Satürn kavuşumu ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? İşte en iyi izleme yerleri!

Gökyüzü meraklılarını heyecanlandıran Ay-Satürn kavuşumu için beklenen an yaklaşıyor. Ay’ın, halkalı gezegen Satürn’e gökyüzünde oldukça yakın bir konumdan geçeceği bu özel olayda Satürn, Kova takımyıldızı doğrultusunda daha kolay fark edilebilir hale gelecek. Peki Ay Satürn kavuşumu Türkiye’den görülecek mi?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ay-Satürn kavuşumu ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? İşte en iyi izleme yerleri!

Nadir gerçekleşen bu kavuşumun Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği, hangi saatlerde en net gözlemleneceği ve en iyi izleme noktalarının nereler olduğu ise astronomi tutkunlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte merak edilenler…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AY-SATÜRN KAVUŞUMU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Ay ile Satürn, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü gökyüzünde birbirine oldukça yakın bir hizalanma sergileyecek.

Bu etkileyici kavuşum, özellikle gece saatlerinde gökyüzünü izleyenler için dikkat çekici bir manzara sunacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Satürn, Aralık ayı boyunca Boğa takımyıldızı doğrultusunda yer alacak.

◼Gezegenin parlaklığı ay süresince 5,64 ile 5,61 kadir aralığında değişim gösterecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

◼Kavuşum, Türkiye'den de gözlemlenebilecek. Ankara'da yaklaşık 18.34'ten 04.02'ye kadar izlenmesi mümkün olacak.

◼Açık ve ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde gözlem koşulları daha elverişli olacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asrın İnşasında tarihi gün: Deprem bölgesi ayağa kalktı
Bir yolsuzluk operasyonu daha: İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı
Netanyahu'dan Somaliland provokasyonu! Başkan Erdoğan arabuluculuk yapmıştı: Tel Aviv krizi körüklüyor | İsrail Filistinlileri mi yerleştirecek?
İsrail ordusu MSB’den saatler sonra paylaştı alay konusu oldu
“Pazar günleri kapansın” tartışması market sektörünü böldü: Esnaf istiyor zincir karşı çıkıyor!
İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji’den 27 Aralık il il hava durumu: 38 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Galatasaray'a Madrid'den çifte star!
İBB'den "parkta" vurgun "mezarlıkta" kamu zararı!
Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Ankara'da tören düzenlendi!
Fahiş site aidatına Meclis freni: Onay alınmadan aidat toplanamayacak
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcı'ya mesaj atıp uyuşturucu istedi
İstanbul Erkek Lisesi’ndeki taciz ve şiddet soruşturması tamamlandı
Köpek katliamına vatandaşlardan sert tepki: Mansur elini hayvanlardan çek!
Asrın inşası buna denir: İşte deprem bölgesinin öncesi-sonrası
Asgari ücret Ocak’ta ödemeyi artıracak
Futbolda bahis soruşturması! 9 eski hakem ve 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi
Hatay'da sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının "branda" yalanı patladı
Bakan Kurum'dan Hatay'da yeniden inşa mesajı: "Sırada Suriye ve Gazze var"
Epstein listesinde 10 gizli suç ortağı! Hepsi sansürlendi: Kritik isim Victoria’s Secret’ın sahibi mi?