Yılbaşında 12 üzüm ritüeli nedir? Masa altında 12 üzüm yeme neden yapılır?

Yeni yıla girerken dilek tutma ve şans çekme amacıyla uygulandığına inanılan bu ritüel, özellikle masa altında 12 üzüm yeme detayıyla dikkat çekiyor. Peki yılbaşında 12 üzüm ritüeli nasıl ortaya çıktı?

Kökeni İspanya'ya uzanan 12 üzüm ritüeli, yeni yılın ilk saniyelerinde yapılan sembolik bir gelenek olarak biliniyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

YILBAŞINDA 12 ÜZÜM RİTÜELİ NEDİR?

Yeni yıla aşk, şans, bereket ve mutlulukla girmek isteyen pek çok kişi, bu ritüelin anlamını ve uygulama şeklini araştırıyor.

Ritüelin uygulanışı ise oldukça basit. Yılbaşı gecesi, yeni yıla girmeden önce 12 adet üzüm hazırlanıyor. Saat tam 00.00 olduğunda, saatin her vuruşunda bir üzüm yeniliyor ve her üzümle birlikte içten bir dilek tutuluyor.