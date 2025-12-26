Yılbaşında 12 üzüm ritüeli nedir? Masa altında 12 üzüm yeme neden yapılır?

PODCAST CANLI YAYIN

Yıl sonuna yaklaşırken birçok kişi “12 üzüm yeme ritüelini” araştırıyor. Sosyal medyada popüler olan yılbaşında 12 üzüm yeme ritüeli nasıl ortaya çıktığı ve neden yapıldığı merak ediliyor. İşte o gelenek…

Yeni yıla girerken dilek tutma ve şans çekme amacıyla uygulandığına inanılan bu ritüel, özellikle masa altında 12 üzüm yeme detayıyla dikkat çekiyor. Peki yılbaşında 12 üzüm ritüeli nasıl ortaya çıktı?

YILBAŞINDA 12 ÜZÜM RİTÜELİ NEREDE ORTAYA ÇIKTI?

Kökeni İspanya'ya uzanan 12 üzüm ritüeli, yeni yılın ilk saniyelerinde yapılan sembolik bir gelenek olarak biliniyor.

YILBAŞINDA 12 ÜZÜM RİTÜELİ NEDİR?

Yeni yıla aşk, şans, bereket ve mutlulukla girmek isteyen pek çok kişi, bu ritüelin anlamını ve uygulama şeklini araştırıyor.

Ritüelin uygulanışı ise oldukça basit. Yılbaşı gecesi, yeni yıla girmeden önce 12 adet üzüm hazırlanıyor. Saat tam 00.00 olduğunda, saatin her vuruşunda bir üzüm yeniliyor ve her üzümle birlikte içten bir dilek tutuluyor.

Bazıları, bu ritüelin masanın altında yapılması özellikle aşk hayatı ve evlilik kısmetiyle ilişkilendiriliyor.

