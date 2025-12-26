Ay-Satürn kavuşumu ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? İşte en iyi izleme yerleri!
Gökyüzü meraklılarını heyecanlandıran Ay-Satürn kavuşumu için beklenen an yaklaşıyor. Ay’ın, halkalı gezegen Satürn’e gökyüzünde oldukça yakın bir konumdan geçeceği bu özel olayda Satürn, Kova takımyıldızı doğrultusunda daha kolay fark edilebilir hale gelecek. Peki Ay Satürn kavuşumu Türkiye’den görülecek mi?
Giriş Tarihi:
Nadir gerçekleşen bu kavuşumun Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği, hangi saatlerde en net gözlemleneceği ve en iyi izleme noktalarının nereler olduğu ise astronomi tutkunlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte merak edilenler…
AY-SATÜRN KAVUŞUMU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Ay ile Satürn, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü gökyüzünde birbirine oldukça yakın bir hizalanma sergileyecek.
Bu etkileyici kavuşum, özellikle gece saatlerinde gökyüzünü izleyenler için dikkat çekici bir manzara sunacak.
◼Kavuşum, Türkiye'den de gözlemlenebilecek. Ankara'da yaklaşık 18.34'ten 04.02'ye kadar izlenmesi mümkün olacak.
◼Açık ve ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde gözlem koşulları daha elverişli olacak.