2026 pasaport ücretleri ne kadar oldu? 1,2,3,10 yıllık pasaport kaç TL?

Yurt dışına çıkmayı planlayan vatandaşlar 2026 yılı pasaport ücretlerini merak ediyor. Vergi Usul Kanunu kapsamında açıklanan yeniden değerleme oranı sonrası pasaport harç bedelleri güncellendi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle birlikte 1, 2, 3 ve 10 yıllık pasaport ücretleri netleşti. Peki 2026 pasaport ücreti kaç TL oldu?

2026 yılı pasaport ücretleri netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından pasaport harçları ve defter bedelleri yeniden belirlendi.

2026 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılan 2026 pasaport harç ücretleri, pasaportun geçerlilik süresine göre farklılık gösteriyor. İşte 2026 yılı pasaport harçları:

  1. 6 aylık pasaport harcı: 2.960 TL
  2. 1 yıllık pasaport harcı: 4.328 TL
  3. 2 yıllık pasaport harcı: 7.066 TL
  4. 3 yıllık pasaport harcı: 10.039 TL
  5. 3 yıl üzeri (10 yıllık) pasaport harcı: 14.147 TL

Bu tutarlara ek olarak pasaport başvurularında defter bedeli de ayrıca tahsil ediliyor.

PASAPORT DEFTER BEDELİ 2026 NE KADAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 2026 pasaport defter bedeli 1.351 TL olarak belirlendi. Pasaport almak isteyen vatandaşların harç ve defter bedelini birlikte ödemeleri gerekiyor.

YENİ PASAPORT ÜCRETLERİ NE ZAMAN GEÇERLİ?

2026 yılı için belirlenen yeni pasaport ücretleri 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Bu tarihten sonra yapılacak tüm pasaport başvurularında zamlı tarifeler uygulanacak.

PASAPORT HARCI NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

  • Pasaport harç ve defter bedelleri;
  • Vergi dairesi müdürlüklerinden
  • PTT şubelerinden
  • Anlaşmalı bankalardan
  • Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden kolayca ödenebiliyor.

Ödeme bilgileri sistemde otomatik olarak görüldüğü için başvuru sırasında dekont ibrazı gerekmiyor.

Başvuru yapılmaması durumunda ise ödenen pasaport harç ve defter bedelleri, vergi dairelerinden iade alınabiliyor.

