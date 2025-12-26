2026 pasaport ücretleri ne kadar oldu? 1,2,3,10 yıllık pasaport kaç TL?

2026 yılı pasaport ücretleri netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından pasaport harçları ve defter bedelleri yeniden belirlendi.

(AA) 2026 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? Yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılan 2026 pasaport harç ücretleri, pasaportun geçerlilik süresine göre farklılık gösteriyor. İşte 2026 yılı pasaport harçları: 6 aylık pasaport harcı: 2.960 TL 1 yıllık pasaport harcı: 4.328 TL 2 yıllık pasaport harcı: 7.066 TL 3 yıllık pasaport harcı: 10.039 TL 3 yıl üzeri (10 yıllık) pasaport harcı: 14.147 TL Bu tutarlara ek olarak pasaport başvurularında defter bedeli de ayrıca tahsil ediliyor.