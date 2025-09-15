SON DAKİKA
Dün toprağa verilen şehidimiz Yücel Yeşil'in ismi bugün oğluna verildi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde otomobilin çarpması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in (26) haziran ayında boşandığı Özlem Uygun bugün doğum yaptı. Dünyaya gelen erkek bebeğe babasının adı verildi.

Kaza, önceki gün saat 11.30 sıralarında Kütahya-Gediz kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Göynükören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah D.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 43 ABU 899 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek uygulama yapan Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e çarpıp, şarampole uçtu. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Uzman Çavuş Yeşil'in şehit olduğu belirlendi. Otomobilde yaralanan İsmail D., Rukiye D. ve Rüveyda D. ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Abdullah D. de gözaltına alındı.

Şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in cenazesi, dün memleketi Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

'ARAMIZA HOŞ GELDİN YÜCEL YEŞİL'

Diğer yandan şehit Yeşil'in geçen yıl 24 Haziran'da boşandığı Özlem Uygun, bugün bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bebeğe, şehit babası Yücel Yeşil'in ismi konuldu. Şehidin ağabeyi Fikret Yeşil, sosyal medya hesabından yeğeninin fotoğrafını 'Aramıza hoş geldin Yücel Yeşil' notuyla paylaştı.

