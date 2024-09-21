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TOD TV özellikle spor karşılaşmalarını canlı izlemek isteyenler için bir dijital yayın platformu olarak hizmet veriyor. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımların derbi maçları, Bein Connect aracılığıyla TOD TV üzerinden izlenebiliyor. Peki, TOD TV nedir, nasıl üye olunur? TOD TV Bein Connect GS FB maçı nereden canlı izlenir? İşte detaylar!

TOD TV'YE NASIL ÜYE OLUNUR? TOD TV'ye üye olmak için öncelikle platformun web sitesine girerek size en uygun Spor veya Eğlence paketini seçmeniz gerekmektedir. Seçtiğiniz paketi kolayca satın aldıktan sonra, kurulum veya ek bir işlem gerektirmeden hemen izlemeye başlayabilirsiniz.