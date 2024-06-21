Mazlum Çimen kimdir, kaç yaşında? Mazlum Çimen’in hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü müzisyen "Hem doğum günümde bir kriz,bir stent ile yeniden doğdum. Doğum günümde tekrar doğmakta bana yakışır. Soran sormayan herkese selam, iyiyim" dedi.

MAZLUM ÇİMEN KİMDİR?

18 Haziran 1958 Kahramanmaraş doğumlu Mazlum Çimen, Türk besteci, keman sanatçısı, balet ve oyuncudur. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümünden mezun olmuş; İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde balet olarak görev yapmıştır. Halk müziği sanatçısı Nesimi Çimen'in oğlu olan sanatçı müzik çalışmalarına derlemeler yaparak başladı. Film, dizi, belgesel müzikleri ve Türk halk müziği albümleri ile tanınır.