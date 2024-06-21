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Mazlum Çimen kimdir, kaç yaşında? Mazlum Çimen'in hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

Ünlü besteci ve müzisyen Mazlum Çimen, doğum gününde kalp krizi geçirdi. İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırılan Çimen'e acil olarak müdahale edildi. Yapılan tetkikler sonucunda kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçının, kalbine stent takıldığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 10:29 Güncelleme 21 Haziran 2024, 10:30
Mazlum Çimen kimdir, kaç yaşında? Mazlum Çimen’in hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

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Türk müzik dünyasının tanınan ismi Mazlum Çimen, doğum gününde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Çimen, sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaparak son durum hakkında bilgi verdi.

MAZLUM ÇİMEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ!

Ünlü besteci ve müzisyen Mazlum Çimen kalp krizi geçirdi. Kalbine stent takılan ünlü ismin uzun süre hastanede tedavi altında tutulacağı öğrenildi.

Doğum gününde kalp krizi geçiren Çimen "Yeniden doğdum. Soran sormayan herkese selamlar" diyerek sevenlerine selam yolladı.

Çimen doğum günü olan 18 Haziran'da kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Doğum günü için hazırlık yapan ünlü müzisyenin kalp krizi geçirdiği ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kalbine stent takılan ünlü müzisyenin uzun bir süre hastanede tedavi altında tutulacağı öğrenildi.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü müzisyen "Hem doğum günümde bir kriz,bir stent ile yeniden doğdum. Doğum günümde tekrar doğmakta bana yakışır. Soran sormayan herkese selam, iyiyim" dedi.

MAZLUM ÇİMEN KİMDİR?

18 Haziran 1958 Kahramanmaraş doğumlu Mazlum Çimen, Türk besteci, keman sanatçısı, balet ve oyuncudur. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümünden mezun olmuş; İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde balet olarak görev yapmıştır. Halk müziği sanatçısı Nesimi Çimen'in oğlu olan sanatçı müzik çalışmalarına derlemeler yaparak başladı. Film, dizi, belgesel müzikleri ve Türk halk müziği albümleri ile tanınır.

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