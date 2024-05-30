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Aşkım Kapışmak neden gözaltına alındı? Aşkım Kapışmak kimdir, kaç yaşında, nereli? Son dakika duyuruldu

Aşkım Kapışmak neden gözaltına alındı sorusu için araştırmalar hızlandı. Sosyal medyada ünlü yazarın gözaltına alındığına dair çıkan haberler sonrası konu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, Aşkım Kapışmak kimdir, neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 19:37 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 19:39
Aşkım Kapışmak neden gözaltına alındı? Aşkım Kapışmak kimdir, kaç yaşında, nereli? Son dakika duyuruldu

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Son günlerde sosyal medyada sıkça paylaşılan haberler, ünlü yazar Aşkım Kapışmak'ın gözaltına alındığına dair iddiaları gündeme taşıdı. Peki, Aşkım Kapışmak kimdir ve neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

AŞKIM KAPIŞMAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ankara merkezli 21 ilde yürütülen "Smart Trade Coin" adlı kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla ilgili olarak Türkiye'de çığır açan bir operasyon gerçekleştirildi.

"SİBERGÖZ-42" kod adıyla düzenlenen operasyon, içinde ünlü televizyon sunucusu Aşkım Kapışmak'ın da bulunduğu birçok kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı.

BAKAN ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesapları üzerinden operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. O

"Ankara merkezli 21 ilde "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik "SİBERGÖZ-42" operasyonları düzenlendi. 1 Milyar Dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandı! Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; "Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda; Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle vatandaşların yatırıma yönlendirildiği, Otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satıldığı ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup "Saadet Zinciri" sistemi oluşturarak, uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren ve 1 Milyar Dolar (yaklaşık 32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen127 şüpheli yakalandı."

AŞKIM KAPIŞMAK KİMDİR?

Aşkım Kapışmak, 16 Mayıs 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşta Arif Sağ Müzik Evi'nde müzik eğitimi aldı. Marmara Üniversitesi'ni kazandı ancak okulu yarıda bıraktı. Daha sonra Amerikan Üniversitesi Newport Davranış Bilimleri Psikoloji bölümünden mezun oldu. 45 yaşında olan Aşkım Kapışmak aslen Elazığlıdır.

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