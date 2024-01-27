31 Mart 2024 yerel seçim belediye başkan adayları listesi! İzmir Aliağa, Balçova, Bayındır başkan adayı kim oldu?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. Aliağa, Balçova, Bayındır seçim öncesi en çok merak edilen ilçeler arasında öne çıkıyor.
AK PARTİ İZMİR ALİAĞA, BALÇOVA, BAYINDIR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
ALİAĞA: Cumhur İttifakı İzmir Aliağa Belediye Başkan adayı SERKAN ACAR oldu.
BALÇOVA: AK Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı EROL EROĞLU oldu.
BAYINDIR: AK Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı UĞUR DEMİREZEN oldu.
YSK TAKVİMİ 2024
31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.