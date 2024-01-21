Türkiye Süper Lig'in 21. haftasında gerçekleşecek olan Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki mücadele, futbolseverleri heyecanlandırıyor. Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen bu karşılaşmada Trabzonspor, zirve takibini sürdürmeyi hedeflerken, Galatasaray ise liderlik hesapları yaparak sahaya çıkacak.
ICARDİ'NİN DURUMU SON ANTRENMANDA NETLEŞECEK
Galatasaray'da takımla çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin Trabzonspor maçının kadrosuna alındı.
Görev verilmesi halinde Icardi dev maçta süre alacak.
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SANCHEZ KADRODA YER ALACAK
Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Trabzonspor maçının kadrosunda yer aldı.
Tedavisi tamamlanan Kolombiyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan maçta bir süre forma giydi.
Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezasını tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da Trabzonspor maçında görev yapabilecek.