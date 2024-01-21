Türkiye Süper Lig'in 21. haftasında gerçekleşecek olan Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki mücadele, futbolseverleri heyecanlandırıyor. Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen bu karşılaşmada Trabzonspor, zirve takibini sürdürmeyi hedeflerken, Galatasaray ise liderlik hesapları yaparak sahaya çıkacak.