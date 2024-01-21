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Trabzonspor - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE | TS - GS derbi maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz

Türkiye Süper Lig'in heyecan dolu 21. haftasında, futbol severleri büyük bir mücadele bekliyor. Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Maçın detayları ise merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 16:43 Güncelleme 21 Ocak 2024, 16:43
Trabzonspor - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE | TS - GS derbi maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz

Türkiye Süper Lig'in 21. haftasında gerçekleşecek olan Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki mücadele, futbolseverleri heyecanlandırıyor. Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen bu karşılaşmada Trabzonspor, zirve takibini sürdürmeyi hedeflerken, Galatasaray ise liderlik hesapları yaparak sahaya çıkacak.

ICARDİ'NİN DURUMU SON ANTRENMANDA NETLEŞECEK

Galatasaray'da takımla çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin Trabzonspor maçının kadrosuna alındı.

Görev verilmesi halinde Icardi dev maçta süre alacak.

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SANCHEZ KADRODA YER ALACAK

Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Trabzonspor maçının kadrosunda yer aldı.

Tedavisi tamamlanan Kolombiyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan maçta bir süre forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezasını tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da Trabzonspor maçında görev yapabilecek.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Maç beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.

Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise kadro dışı bırakılmıştı.

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