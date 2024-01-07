Nesrullah Tanğlay kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 AK Parti Bitlis belediye başkan adayı kim oldu? (MHP, CHP ve İYİ Parti) adayları kimler?

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala, AK Parti'nin Bitlis belediye başkan adayları merakla bekleniyor. Peki AK Parti Bitlis Belediyesi başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Aydın AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi...
AK PARTİ BİTLİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Bitlis Belediye Başkan adayının Nesrullah Tanğlay olduğunu açıkladı.
NESRULLAH TANĞLAY KİMDİR?
Bitlis'te 1975'te dünyaya gelen Tanğlay, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü'nü bitirdi.
1996 yılından bu yana ticaretle uğraşan Tanğlay, AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayarak mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Tanğlay, evli ve 3 çocuk babası.
CHP
CHP Bitlis Belediye Başkan adayı henüz açıklanmadı.