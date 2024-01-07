Mehmet Kocatepe kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Artvin Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları kimler?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği tarihlerle birlikte 2024 yerel seçimleri için heyecan dorukta. Seçim günü yaklaşırken Artvin AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi sıkça araştırılmaya başlandı. Peki AK Parti Artvin Belediyesi başkan adayı kim oldu? Belediye başkan adayları belirlendi mi?
AK PARTİ
AK Parti Artvin Belediyesi başkan adayı Mehmet Kocatepe oldu.
1 Ocak 1966 yılında Artvin Yusufeli, Altıparmak ( Barhal ) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde orta öğrenimi Bursa Süleyman Çelebi Lisesinde, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladıktan sonra, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Halk Eğitimi üzerine mastır yaparak "Bilim Uzmanı" unvanını aldı.
Esnaf bir ailenin çocuğu olarak, gıda ve tekstil üzerine on yıl ticaretle uğraştı. 1992'de öğretmenliğe başladı. 1996-2003 yılları arasında TBMM'de çalıştı.
2003-2009 yılları arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Personel ve Eğitim Daire Başkanı olarak görev yaptı.
Kocatepe, 25 Nisan 2009 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir.
Mehmet Kocatepe, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi Artvin Belediye Başkan Adayı oldu.
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP
CHP Artvin Belediye Başkan adayını henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.