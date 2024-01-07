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Jülide İskenderoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart AK Parti Çanakkale belediye başkan adayı kim oldu? (MHP, CHP ve İYİ Parti) adayları kimler?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği tarihlerle birlikte 2024 yerel seçimleri için heyecan dorukta. Seçim günü yaklaşırken Çanakkale AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi sıkça araştırılmaya başlandı. Peki AK Parti Çanakkale Belediyesi başkan adayı kim oldu? Belediye başkan adayları belirlendi mi?

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 11:50 Güncelleme 07 Ocak 2024, 15:57
Jülide İskenderoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart AK Parti Çanakkale belediye başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları kimler?

2024 yerel seçimleri öncesi Çanakkale'de merak edilen AK Parti Belediye Başkan adayı hakkında araştırmalar arttı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim takviminin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayacağını açıkladı. İşte 31 Mart 2024 Çanakkale AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi ve YSK 2024 seçim takvimi...

AK PARTİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Çanakkale Belediye Başkan adayının Jülide İskenderoğlu olduğunu açıkladı.

ÇANAKKALE AK PARTİ Belediye Başkan adayı JÜLİDE İSKENDEROĞLU oldu!

JÜLİDE İSKENDEROĞLU KİMDİR?

1974'de Balıkesir'de dünyaya gelen İskenderoğlu, 18 Mart Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknikerliği Bölümü'nden mezun oldu.

2003 yılında AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları'nda görev alan İskenderoğlu, daha sonra sırasıyla; AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Yerel Yönetimler Başkanı ve il Yönetim Kurulu Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

27. Dönem Çanakkale Milletvekili olarak seçildi. İyi derecede İngilizce bilen İskenderoğlu, evli ve bir çocuk annesidir.

CHP

CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı henüz açıklanmadı.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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