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Twitter çöktü mü? Son dakika 13 Aralık 2023 Twitter ( X ) linkler neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Erişim problemi sorunu...

Twitter'da paylaşılan linklerin açılmadığını gören kullanıcılar Twitter çöktü mü sorusuna cevap arıyor. Twitter, 13 Aralık 2023 tarihinde dünya genelinde yaşanan erişim sorunları nedeniyle kullanıcılarını endişelendirdi. Kullanıcılar, Twitter'a erişimde yaşadıkları sorunlarla ilgili hata raporları yaparken, platformun neden açılmadığı konusunda araştırmalarına hız verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 22:22 Güncelleme 13 Aralık 2023, 22:31
Twitter çöktü mü? Son dakika 13 Aralık 2023 Twitter X linkler neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Erişim problemi sorunu...

Twitter'da paylaşılan linklerin açılmadığını gören kullanıcılar Twitter çöktü mü sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

13 ARALIK 2023 TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter kullanıcıları, platforma erişimde yaşanan sorunları hemen sosyal medya üzerinden paylaşarak durumu gündeme taşıdılar. Twitter kullanıcıları platformda paylaşılan linklere erişimde sorun yaşıyor.

Konuyla ilgili olarak henüz bir resmi açıklama gelmedi. Gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.

TWİTTER ERİŞİM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor. Twitter'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.

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