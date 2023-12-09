🔥⚽ Beşiktaş - Fenerbahçe (DERBİ) MAÇ SONUCU: 1-3 (ÖZET) İşte maçtan dakikalar...

Bjk Fb maç özeti hakkında araştırmalar hızlandı. İşte heyecanlı mücadeleden geriye kalanlar...
Bjk Fb maç özeti hakkında araştırmalar hızlandı. İşte heyecanlı mücadeleden geriye kalanlar...
MAÇTAN DAKİKALAR;
1' Süper Lig'de dev maça Atilla Karaoğlan'ın ilk düdüğüyle mücadele başladı.
5' Beşiktaş'ta Ante Rebic'in sol kanattan topla birlikte çizgiye inerek içeri çevirdiği ortaya Gedson Fernandes kafa vurdu top auta çıktı.
8' Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin açtığı ortada Edin Dzeko'nun kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı.
10' GOL! Fenerbahçe, Dusan Tadic'in içeriye çevirdiği topu Edin Dzeko'nun tamamlamasıyla birlikte derbide 1-0 öne geçti!
15' Maçın bu dakikalarında geçiş oyununa dönen her iki takım da rakip yarı sahada pozisyon arıyor.
21' PENALTI! Beşiktaş, Samet Akaydin'in müdahalesi sonrası Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı kazandı!
24' GOL! Alex Oxlade-Chamberlain penaltı vuruşunu gole çevirerek derbiye eşitlik getirdi!
27' Fenerbahçe'de Szymanski'nin attığı pasta Edin Dzeko ceza sahasına girerek şutunu çekti top auta çıktı.
30' Fred, kaleye uzak bölgeden şut çekti top kalenin üzerinden auta çıktı.
34' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası Edin Dzeko'nun kafa vuruşu arka direğin yanından dışarıya çıktı.
37' Ferdi Kadıoğu'nun açtığı ortada İrfan Can Kahveci ceza sahası içinden şut çekti top üst direkten döndü!
38' Beşiktaş'ta sakatlanan Gedson Fernandes yerini Salih Uçan'a bıraktı.
40' Fenerbahçe'de Fred ceza yayında topla buluştu ve kaleyi cepheden gören bir pozisyonda şutunu çekti top kalenin üstünden auta çıktı.
44' İrfan Can Kahveci'nin sağ köşeden kullandığı kornerde Mert Günok tek hamlede topa sahip oldu.
45' Hakem karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 6 dakikalık ilave süre ekledi.
45+2' Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal itirazları sonucunda sarı kart gördü.
45+6 Atilla Karaoğlan ilk yarının son düdüğünü çaldı takımlar soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi.
46' Ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu son çizgiden topu içeriye çevirdi Szymanski'den seken top Fred'in önünde kaldı ancak Brezilyalının vuruşu az farkla dışarı çıktı.
52' Salih Uçan, Crespo ile girdiği ikili mücadele sonrası yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.
54' Alex Oxlade-Chamberlain ceza sahası içinde topla buluştu ve ekseninde döndükten sonra şut çekti top auta çıktı.
60' PENALTI! Eric Bailly'nin müdahalesi sonrası Sebastian Szymanski'nin yerde kalmasının ardından Atilla Karaoğlan VAR'ı izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi!
63' GOL! Dusan Tasic kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi. Fenerbahçe yeniden öne geçirdi.
64' Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Ante Rebic'in yerine oyuna dahil oldu.
70' İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası Djiku'nun kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
73' Edin Dzeko ceza sahasına topla girerek sağ köşeden çıkarttığı şu kaleye paralel giderek auta çıktı.
75' KIRMIZI KART! Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl Szymanski'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlılar oyunun kalan bölümünde 10 kişi mücadele edecek.
63' GOL! Dusan Tasic kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi. Fenerbahçe yeniden öne geçirdi.
64' Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Ante Rebic'in yerine oyuna dahil oldu.
70' İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası Djiku'nun kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
73' Edin Dzeko ceza sahasına topla girerek sağ köşeden çıkarttığı şu kaleye paralel giderek auta çıktı.
75' Tayfur Bingöl, Szymanski'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Ancak Atilla Karaoğlan VAR'ın tavsiyesiyle pozisyonu izledikten sonra kırmızı kartı iptal ederek Tayfur'a sarı kart gösterdi.
80' Beşiktaş'ta Onur Bulut ve Jackson Muleka yerini Rachid Ghezzal ile Bakhtiyor Zaynutdinov'a bıraktı.
83' Sakatlanan Alexander Djiku ve İrfan Can Kahveci yerini Cengiz Ünder ile Jayden Oostwerwolde'ye bıraktı.
89' PENALTI! Atilla Karaoğlan bir kez daha VAR incelemesinin ardından Fenerbahçe lehine penaltı noktasını gösterdi. Ayrıca hakem mücadelenin sonuna 11 dakika ilave süre ekledi.
90+2' PENALTI KAÇTI! Dusan Tadic penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
90+6 GOL! Sebastian Szymanski ceza yayından topu ağlara göndererek durumu 3-1'e getirdi.