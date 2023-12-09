🔥⚽ Beşiktaş - Fenerbahçe (DERBİ) MAÇ SONUCU: 1-3 (ÖZET) İşte maçtan dakikalar...

52' Salih Uçan, Crespo ile girdiği ikili mücadele sonrası yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

40' Fenerbahçe'de Fred ceza yayında topla buluştu ve kaleyi cepheden gören bir pozisyonda şutunu çekti top kalenin üstünden auta çıktı.

75' KIRMIZI KART! Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl Szymanski'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlılar oyunun kalan bölümünde 10 kişi mücadele edecek.

64' Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Ante Rebic'in yerine oyuna dahil oldu.

63' GOL! Dusan Tasic kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi. Fenerbahçe yeniden öne geçirdi.

64' Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Ante Rebic'in yerine oyuna dahil oldu.

70' İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası Djiku'nun kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

73' Edin Dzeko ceza sahasına topla girerek sağ köşeden çıkarttığı şu kaleye paralel giderek auta çıktı.

75' Tayfur Bingöl, Szymanski'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Ancak Atilla Karaoğlan VAR'ın tavsiyesiyle pozisyonu izledikten sonra kırmızı kartı iptal ederek Tayfur'a sarı kart gösterdi.

80' Beşiktaş'ta Onur Bulut ve Jackson Muleka yerini Rachid Ghezzal ile Bakhtiyor Zaynutdinov'a bıraktı.

83' Sakatlanan Alexander Djiku ve İrfan Can Kahveci yerini Cengiz Ünder ile Jayden Oostwerwolde'ye bıraktı.

89' PENALTI! Atilla Karaoğlan bir kez daha VAR incelemesinin ardından Fenerbahçe lehine penaltı noktasını gösterdi. Ayrıca hakem mücadelenin sonuna 11 dakika ilave süre ekledi.

90+2' PENALTI KAÇTI! Dusan Tadic penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

90+6 GOL! Sebastian Szymanski ceza yayından topu ağlara göndererek durumu 3-1'e getirdi.