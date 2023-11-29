Galatasaray maçı iptal mi? 29 Kasım 2023 Galatasaray Manchester United maçı oynanacak mı, ertelendi mi? UEFA yetkilileri...

MAÇ SAATİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK? Olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul'da bazı uçuşlar ve deniz seferleri iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre Rams Park'ın bulunduğu Avrupa kıtası Sarıyer ilçesinde maç saati hava sıcaklığı 13 derece olacak. Ortalama rüzgar hızı 10 km/sa olurken en fazla rüzgar hızı 38 km/sa çıkacak. Saat 18.00 ile 24.00 saatleri arasında kuvvetli yağış bekleniyor. Ancak karşılaşmanın iptal olmasına ilişkin bir karar bulunmuyor.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA! Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Manchester United ile oynanacak karşılaşma için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin kapıları ve Aslanlı Yol'un saat 17.15'te taraftarlara açılacağı bilgisini paylaştı. Açıklamada "Yoğunluktan etkilenmemek, hava muhalefeti nedeniyle yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek ve maç coşkusunu önceden yaşamak için stadyuma erken gelmeniz rica olunur. Ayrıca, Tek Girişlik Pass Card ile turnikelerden daha kolay geçiş yapabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

METİN OKTAY CADDESİ İKİ YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI! Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Stadyuma araçlarıyla gelen taraftarlarımızın daha hızlı içeri alınması; ayrıca güvenlik sebebiyle hem Maslak trafiğine, hem TEM yönü köprü trafiğine hem Büyükdere Caddesi trafiğine olumsuz etkiyi azaltmak için Metin Oktay Caddesi saat 17.30 - 20.45 arası iki yönlü trafiğe kapatılacaktır. "

"Cendere yönünden stadyuma gelen taraftarlarımız yalnızca P3-P4 otoparklarını kullanabileceklerdir. Cendere yönünden gelip, P1 ve P2 otoparklarını kullanmak isteyen taraftarlarımız P3-P4 otoparklarına yönlendirilecektir. P1 ve P2 otoparkı kullanmak isteyen taraftarlarımız ise TEM yan yoldan gelmelidir. Alınacak tüm bu önlemler sebebiyle çevre sakinlerine vereceğimiz rahatsızlıktan ötürü özür diliyor, anlayışlarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.