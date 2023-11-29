Galatasaray maçı iptal mi? 29 Kasım 2023 Galatasaray Manchester United maçı oynanacak mı, ertelendi mi? UEFA yetkilileri...

Galatasaray'ın Stadyumu'nun bulunduğu Sarıyer'de yağış giderek yoğunlaşıyor. Galatasaray Manchester United karşılaşması öncesinde ise maçın iptal olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Stadyumu'nun bulunduğu Sarıyer'de yağış giderek yoğunlaşıyor. Galatasaray Manchester United karşılaşması öncesinde ise maçın iptal olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...
GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇI İPTAL Mİ?
Maçın oynanmasına kısa bir süre kala UEFA yetkilileri saha zeminini inceledi. İlk incelemenin ardından bir değerlendirme yapıldı ve şu an için 'maç oynanabilir' yorumu yapıldı. Galatasaraylı yetkililer, sezon başında yenilenen zeminin drenajının çok iyi olduğunu, zeminde su birikmelerinin yaşanmayacağını ve su tahliyesinin şu ana kadar sorunsuz olduğunu belirttiler.
ZEMİNDE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU
İstanbul'da gün boyu devam eden yoğun yağmur nedeniyle Ali Sami Yen Spor Kompleksinin zemini ağırlaşırken, stadyum görevlileri ve UEFA yetkilileri zemin incelemesinde bulunuyor. Yoğun yağış nedeniyle zeminde su birikintileri oluşurken, topun zeminde sekmediği gözlendi.
MAÇ SAATİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul'da bazı uçuşlar ve deniz seferleri iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre Rams Park'ın bulunduğu Avrupa kıtası Sarıyer ilçesinde maç saati hava sıcaklığı 13 derece olacak. Ortalama rüzgar hızı 10 km/sa olurken en fazla rüzgar hızı 38 km/sa çıkacak. Saat 18.00 ile 24.00 saatleri arasında kuvvetli yağış bekleniyor. Ancak karşılaşmanın iptal olmasına ilişkin bir karar bulunmuyor.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA!
Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Manchester United ile oynanacak karşılaşma için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin kapıları ve Aslanlı Yol'un saat 17.15'te taraftarlara açılacağı bilgisini paylaştı. Açıklamada "Yoğunluktan etkilenmemek, hava muhalefeti nedeniyle yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek ve maç coşkusunu önceden yaşamak için stadyuma erken gelmeniz rica olunur. Ayrıca, Tek Girişlik Pass Card ile turnikelerden daha kolay geçiş yapabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
METİN OKTAY CADDESİ İKİ YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI!
Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Stadyuma araçlarıyla gelen taraftarlarımızın daha hızlı içeri alınması; ayrıca güvenlik sebebiyle hem Maslak trafiğine, hem TEM yönü köprü trafiğine hem Büyükdere Caddesi trafiğine olumsuz etkiyi azaltmak için Metin Oktay Caddesi saat 17.30 - 20.45 arası iki yönlü trafiğe kapatılacaktır. "
"Cendere yönünden stadyuma gelen taraftarlarımız yalnızca P3-P4 otoparklarını kullanabileceklerdir. Cendere yönünden gelip, P1 ve P2 otoparklarını kullanmak isteyen taraftarlarımız P3-P4 otoparklarına yönlendirilecektir. P1 ve P2 otoparkı kullanmak isteyen taraftarlarımız ise TEM yan yoldan gelmelidir. Alınacak tüm bu önlemler sebebiyle çevre sakinlerine vereceğimiz rahatsızlıktan ötürü özür diliyor, anlayışlarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.